Движение ХАМАС в четверг запустило ракету по международному аэропорту "Рамон", расположенному на юге Израиля около города Эйлат, сообщило издание The Times of Israel. Однако ракета упала возле Эйлата.

Ракета пролетела примерно 250 км над израильской территорией, но недолетела и упала в чистом поле недалеко от Эйлата, не причинив ущерба. Речь может идти о самой дальнобойной ракете, когда-либо запускавшейся ХАМАС.

Издание отмечает, что ранее израильские власти перенаправили авиарейсы в аэропорт "Рамон" после того, как международный аэропорт имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива также подвергся обстрелу.

В четверг представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда от лица своего командующего Мухаммеда Дейфа призвал "международные авиакомпании немедленно прекратить полеты в любой аэропорт в оккупированной Палестине", передает "Интерфакс".

Ранее боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в квартале Шейх-Джаррах в Иерусалиме.

Также в ХАМАС объявили, что запустили самоподрывающиеся беспилотники из сектора Газа в южный Израиль. Эту информацию армия обороны Израиля пока не подтвердила.

По данным израильских военных, за последние три дня боевики движения ХАМАС выпустили по Израилю более 1,6 тыс. ракет. Около 350 ракет, запущенных из Газы, не достигли территории Израиля. Сотни других были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Но некоторые ракеты все же достигли цели и разорвались в жилых кварталах. С территории сектора Газа также запускаются беспилотники, начиненные взрывчаткой.

11 мая погибли три человека на территории Израиля. Одна женщина погибла при обстреле в Ришон ле-Ционе, две - в Ашкелоне. Среди погибших - гражданка Индии, работавшая сиделкой у пожилой женщины. Десятки израильтян получили ранения.

12 мая погибли отец и его 16-летняя дочь при попадании ракеты в машину в Лоде, а также военнослужащий при попадании в джип противотанковой ракеты около границы с сектором Газа.

Из-за прямого попадания ракеты в дом в Сдероте был тяжело ранен шестилетний ребенок. Позднее он скончался. В этом же городе ранения получили еще пять человек.

В ответ на массированные обстрелы Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 600 целям в секторе Газа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала в четверг видеозапись, на которой показано уничтожение группы боевиков в верхней части многоэтажного дома на юге сектора Газа, недалеко от границы с Израилем. Перед ударом разведка установила, что из этого дома исламисты готовят обстрел целей на израильской территории с применением противотанковых ракет. Израильские военные отмечают, что террористы сознательно используют гражданские объекты и их жителей в качестве "живого щита", пишет NEWSru Israel.

Командир дивизии Газа бригадный генерал Нимрод Алони заявил, что во время операции "Страж стен" военные нанесли удар по тоннелю ХАМАС, похоронив в нем около 20 террористов, готовившихся к выходу на территорию Израиля. "Мы превратили тоннели в смертельную ловушку", - добавил генерал.

Армия обороны Израиля объявила о призыве 7 тысяч резервистов.

С начала обострения ситуации погибли 83 палестинца, 487 пострадали, сообщает министерство здравоохранения действующей в секторе Газа администрации ХАМАС.