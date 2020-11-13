Один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская объявила, что в стране создается Народный трибунал, который займется сбором доказательств преступлений действующего режима. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале пресс-службы Тихановской.

"Объявляю амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее, - сказано в этом сообщении.

Тихановская подробно расписала, как должен действовать "народный трибунал". По ее словам, в первую очередь нужно "нейтрализовать идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии на местах, угрожают увольнениями, отчислениями и тюрьмой".

После того, как доказательства преступлений режима будут собраны, оппозиция планирует устроить голосование за обвинение подозреваемых. Отдельно Тихановская призвала сотрудников силовых структур предоставлять видео и другие свидетельства "исполнения преступных приказов". За это они смогут "рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности".

20 декабря должен состояться марш с заявлением "народного обвинения", говорится в сообщении Тихановской.

Тем временем, как сообщил ТАСС, Александр Лукашенко в интервью представителям российских, украинских, молдавских и казахстанских СМИ заявил, что не будет использовать сценарий транзита власти. "Никаких преемников. Кого изберёт народ, так и будет", - сказал он. При этом прочего Лукашенко подчеркнул, что не намерен уходить в отставку досрочно.

Комментируя возможный приход белорусской оппозиции к власти, Лукашенко сказал, что в этом случае в страну могли войти западные страны, которые развернули бы ракеты средней и малой дальности "под Смоленском". По мнению Лукашенко, страны постсоветского пространства должны сплотиться, чтобы противостоять "цветным революциям".