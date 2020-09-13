Риели Францискато

Фото: Rieli Franciscato / facebook.com Аборигены обстреляли из луков приблизившуюся к ним группу. Полицейские успели спрятаться за машиной, а Францискато получил ранение

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В лесах Амазонии, погиб 56-летний Риели Францискато - ведущий бразильский специалист по "неконтактным племенам". Он был сотрудником Национального фонда индейцев Бразилии и почти всю свою карьеру посвятил изучению жизни и защите неконтактных народов региона. Инцидент произошел в минувшую среду, сообщает британская телерадиокомпания BBC. Риели Францискато был убит стрелой аборигена, попавшей ему в сердце.

Исследователь в сопровождении полицейских попытался приблизиться к представителям неизвестного племени, которое не вступает в контакты с внешним миром. Спровоцировать аборигенов могло присутствие полицейских, предполагают другие ученые.

Аборигены обстреляли из луков приблизившуюся к ним группу. Полицейские успели спрятаться за машиной, а Францискато получил ранение.

Ученый успел вытащить стрелу из груди, пробежал около 50 метров и упал. Он был доставлен в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.

Риели Францискато работал в Национальном фонде индейцев Бразилии. Исследователь занимался изучением жизни и защитой племен региона, которые не вступают в контакт с внешним миром.

В правозащитной организации Kanindé отмечают, что аборигены иногда не способны отличить друга от врага, когда речь идет о людях из "внешнего мира".

По мнению правозащитников, нападение на Францискато и его сопровождающих можно считать ответом на ситуацию с вырубкой лесов Амазонии и добычей золота в этом регионе.

За последние годы лесозаготовители и фермеры уничтожили значительную часть леса в Амазонии. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару говорил, что в Амазонии слишком много земли для такого небольшого числа аборигенов. Он считает, что племена индейцев нужно ассимилировать, а их территории осваивать.