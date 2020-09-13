Более 400 участников несанкционированной протестной акции были задержаны в Минске, сообщило МВД Белоруссии. Число участников акции "в определенный момент" превысило 150 тысяч человек, передает "Интерфакс" .

В министерстве подтвердили, что милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья. "Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди на протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве заявили, что светошумовые гранаты, о которых сообщали СМИ, в Минске не применялись.

По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска, заявляют в министерстве.Основная масса участников многотысячной акции протеста в белорусской столице разошлась, передает ТАСС.

Несколько сотен демонстрантов переместились к станции метро "Пушкинская", где 10 августа в ходе протестной акции погиб Александр Тарайковский. Позже к метро прибыли силовики, протестующие стали разбегаться по дворам, правоохранители последовали за ними. Около станции осталось несколько десятков людей, правоохранители начали проводить задержания.

Возле стелы "Минск - город-герой", располагающейся рядом с Дворцом независимости - резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко - обстановка спокойная. Армейские грузовики и автобусы с силовиками стали возвращаться на базу в районе Уручье.

Между тем официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила "Интерфаксу" об отсутствии информации о пострадавших на акции оппозиции. Ранее корреспондент "Интерфакса" передал, что неизвестный мужчина в черном камуфляже и маске-балаклаве открыл огонь в воздух из ружья неподалеку от "Минск-арены". После выстрела участники акции разбежались.

Метро восстановило работу в штатном режиме, сообщил Ганусевич. Также был восстановлен мобильный интернет.