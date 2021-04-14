США выполнили свою миссию в Афганистане и приступят в мае к упорядоченному выводу американского контингента, заявил американский президент Джо Байден

The White House / Facebook По словам Джо Байдена, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. "Пришло время положить конец самой длинной войне Америки, пришло время вернуть наших военных домой", - указал он

Photo by Spc. Markus Bowling / DVIDS

США выполнили свою миссию в Афганистане и приступят в мае к упорядоченному выводу американского контингента, заявил американский президент Джо Байден в среду, 14 апреля.

"США начнут окончательный вывод военнослужащих с 1 мая этого года", - сказал Байден. Его слова приводит "Интерфакс".

Президент отметил, что этот процесс будет осуществляться упорядочено и при полной координации с союзниками, которые в настоящее время имеют больше сил в Афганистане, чем США. "Мы завершим вывод до того, как будет отмечать годовщину событий 11 сентября (2021 года. - Прим. "Интерфакса")", - отметил он.

По словам Джо Байдена, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. "Пришло время положить конец самой длинной войне Америки, пришло время вернуть наших военных домой", - указал он.

По словам президента, он считал, что американское присутствие в Афганистане должно быть обусловлено лишь тем, чтобы он "не использовался в качестве базы, с которой можно было бы вновь совершать нападения на нашу родину". Мы добились этого, мы достигли этой цели", - подчеркнул Байден. Он также отметил, что американские военнослужащие покидают территорию Афганистана через 10 лет после ликвидации главаря террористической сети "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена.

Байден рассказал, что более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в этой республике. "То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство", - подчеркнул глава государства. Его цитирует ТАСС.

При этом Джо Байден предостерег боевиков движения "Талибан"* от атак на американских военнослужащих во время процесса вывода войск. Он добавил, что в случае таких нападений США "будут защищать себя и своих партнеров всеми имеющимися способами".

Также Байден пообещал, что США продолжат поддерживать власти Афганистана, в том числе в сфере ведения переговоров по политическому урегулированию вооруженного конфликта.

Американский президент заявил, что его администрация будет просить Россию, Пакистан и ряд других стран активнее помогать Афганистану. "Мы попросим другие страны в том регионе, чтобы они делали больше усилий для поддержки Афганистана. В особенности это касается Пакистана, а также - России, Китая, Индии и Турции", - сказал Джо Байден.

Война в Афганистане, в которую входит серия вооруженных конфликтов, продолжается с 1970-х годов. Последний, на данный момент, этап противостояния начался в 2015 году, после вывода основной части войск НАТО из Афганистана.

Войска США вошли в Афганистан около 20 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории. За время конфликта, по данным американских СМИ, в Афганистане погибли более 2,4 тыс. американских военных, на боевые действия были потрачены триллионы долларов. Кроме того, было убито 100 тысяч жителей Афганистана. Основными противниками США с начала ввода войск было движение "Талибан"*, в то время контролировавшее страну.

При Джордже Буше-младшем в Афганистане было размещено около 30 тыс. американских военнослужащих, его преемник Барак Обама несколько раз увеличивал контингент на примерно 17 тыс., затем еще на 4 тыс. человек. После пересмотра политического курса, в декабре 2009 года Обама объявил об отправке еще 30 тыс. военных. Согласно данным американских СМИ, пик пришелся на 2011 год, тогда в Афганистане находилось более 100 тыс. военных. Военное командование США надеялось на то, что увеличив численность контингента, сможет окончательно сломить сопротивление талибов*.

Постепенный вывод начался в 2011 году, сначала страну покинули около 650 военных. В 2012 году Афганистан покинули 23 тыс. Планы США предполагали, что после 2014 года в Афганистане должен остаться контингент в не более чем 10 тыс. человек.

В 2017 году Пентагон опубликовал данные о том, что американских военных размещено в Афганистане больше, чем объявили это ранее - около 11 тыс., а не 8,4 тыс. В сентябре 2017 года президент США Дональд Трамп начал процесс возвращения и этих военнослужащих на родину.

29 февраля 2020 года США и "Талибан"* заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане. По условиям соглашения, талибы*, в частности, обязалась не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников. США обязались вывести войска за 14 месяцев, если талибы* будут соблюдать достигнутые договоренности.

В январе этого года Пентагон объявил, что лишь 2,5 тыс. американских военных находятся в Афганистане, что стало самым маленьким показателем с 2001 года. Администрация Трампа планировала, что все американские военнослужащие вернутся в США в мае 2021 года. Однако после прихода к власти Джо Байдена ситуация изменилась.

В феврале 2021 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана. Позднее председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что в настоящее время администрация Байдена изучает возможности договоренностей с движением "Талибан"* о продлении срока пребывания американских войск в Афганистане. В итоге Байден решил вывести войска до 11 сентября - чуть позже, чем намеревался сделать это Трамп.

Наблюдатели отмечают, что решение о выводе войск многими может быть воспринято как своего рода признание со стороны США поражения в Афганистане. В последние месяцы сообщалось об усилении позиций боевиков-талибов* в стране, о постепенном переходе под их контроль нескольких округов.

В ситуации, когда США покинут афганскую территорию, остро встанет вопрос о том, смогут ли Кабул и талибы* урегулировать конфликт, или же "Талибан"* попытается силой захватить власть, отмечает "Интерфакс". При этом, по мнению западных экспертов, даже при "мирном" сценарии у талибов* появится возможность не только участвовать в политической жизни страны, но и взять власть в свои руки.

Переговоры о политическом урегулировании афганского конфликта, тем временем, столкнулись с трудностями: талибы* объявили, что не будут участвовать в конференциях по этому вопросу до тех пор, пока все иностранные войска не покинут Афганистан.

*"Аль-Каида" - еще одна террористическая группировка.