Мессенджер Telegram удалил 15 каналов сторонников президента США Дональда Трампа с "экстремистским" контентом. Об этом сообщает NBC со ссылкой на неназванные источники

ulyana_andreeva / DepositPhotos 6 января, в момент утверждения результатов голосования, сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса в Вашингтоне, требуя отмены результатов выборов. В ходе массовых беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский

U.S. Department of Homeland Security (DHS) / Flickr

Мессенджер Telegram удалил 15 каналов сторонников президента США Дональда Трампа с "экстремистским" контентом. Об этом сообщает NBC со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, другие телеграм-каналы "подверглись цензуре" по тем же причинам.

NBC утверждает, что некоторые сторонники Трампа стали недавно использовать Telegram, чтобы "планировать насилие" на инаугурации избранного президента Джо Байдена. Часть соратников Трампа перешли в мессенджер после удаления приложения Parler из Apple Store и Google Play, которым они стали пользоваться после удаления аккаунта президента в Twitter.

Один из удаленных каналов, уверяет NBC, называвший себя "эко-фашистским", создали еще в июне. По версии телеканала, он с самого начала транслировал контент "о превосходстве белой расы". Во время штурма Капитолия 6 января его пользователи публиковали армейские инструкции по изготовлению бомб и боеприпасов, пишет NBC. После окончания беспорядков сообщалось, что в Капитолии были найдены два самодельных взрывных устройства.

Профессор компьютерных наук Университета Илона Меган Сквайр рассказала, что некоторые из телеграм-каналов существовали "несколько месяцев или лет", но были удалены только недавно. "Я лично подвергалась нападкам этих каналов, и это определенно новое действие с их (администрации Telegram. - Прим. NEWSru.com) стороны", - пояснила Сквайр.

NBC утверждает, что несмотря на удаления каналов и фильтрование контента, в мессенджере все еще остается "ряд" доступных каналов с информацией, распространяемой в среде сторонников превосходства белой расы и неонацистов.

Неназванный администратор одного из неонацистских каналов рассказал NBC, что за последние несколько дней он "видит невероятный рост на нашем скромном канале". "Мы работаем над альтернативными методами связи, но, похоже, Telegram удаляет несколько крупных каналов, пока я пишу это", - добавил он. Его слова приводит "Медиазона".

Кроме того, Telegram пометил словом "SCAM" ("надувательство") канал, который, как считается, принадлежит Трампу. На протяжении нескольких лет в нем были только твиты президента, но недавно он начал публиковать заявления Белого дома.

NBC не удалось получить комментария от основателя представителей мессенджера.

Демократ Джо Байден победил на выборах президента США в ноябре 2020 года. Занимавший должность до него республиканец Дональд Трамп отказался признавать поражение и пообещал своим сторонникам, что устроит "адскую битву" своим политическим оппонентам, обвинив их в фальсификациях на выборах. 6 января, в момент утверждения результатов голосования, сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса в Вашингтоне, требуя отмены результатов выборов. В ходе массовых беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.

После этого Facebook, Instagram, Twitter и YouTube заблокировали аккаунты Трампа до истечения его полномочий. Компании объясняли, что посты политика провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

В среду Палата представителей Конгресса США объявила Трампу импичмент, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. Причем обвинение поддержали не только демократы, но и 10 конгрессменов от Республиканской партии, отвернувшихся от своего лидера.

Мессенджер Telegram был создан в 2013 году российским программистом с либертарианскими взглядами Павлом Дуровым, который до этого создал популярную в России соцсеть "ВКонтакте". Со слов Дурова, ему пришлось покинуть родину из-за политического давления. В частности, основатель "ВКонтакте" отказался закрыть страницу лидера оппозиции Алексея Навального, после чего сотрудники ФСБ пришли к дверям его квартиры с автоматами и потребовали их впустить. В конце концов Дуров был вынужден передать контроль над соцсетью связанным с Кремлем бизнесменам и покинуть РФ.

Создав Telegram, россиянин открыто заявил, что не будет подвергать цензуре пользователей соцсети, а также передавать информацию о них государственным органам. Только в 2015 году, после серии терактов в Париже, в которых погибли свыше 125 человек, администрация Telegram стала удалять каналы, связанные с исламской радикальной организацией ИГ*, причастной к этим терактам.

Соцсеть Twitter стала блокировать некоторые аккаунты с 2018 года за травлю и сексуальные домогательства. А Facebook с 2019 года удаляет контент, пропагандирующий расизм.

После штурма Капитолия 6 января Twitter заблокировал более 70 тысяч аккаунтов, которые распространяли теории заговора Qanon.