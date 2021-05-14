14 апреля американский президент Джо Байден заявил, что США выполнили свою миссию в Афганистане и приступят в мае к упорядоченному выводу американского контингента

The White House / Flickr Президент отметил, что процесс вывода войск будет осуществляться упорядоченно и при полной координации с союзниками, которые в настоящее время имеют больше сил в Афганистане, чем США

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Командование США вывело своих военнослужащих с крупной базы ВВС, расположенной на юге Афганистана в провинции Кандагар. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя афганской армии в этой провинции Ходжу Ала.

"[США] официально не передавали нам базу, но я могу подтвердить, что они покинули базу в среду ", - сказал представитель афганской армии. В свою очередь руководитель аэропорта Кандагара Массуд Паштун указал, что все объекты на базе перешли под управление афганских сил. Официальная церемония перехода базы под командование афганских сил должна пройти после окончания праздника Ид аль-фитр, который знаменует окончание священного месяца Рамадан в субботу.

СМИ отмечают, что этот аэродром ранее был второй по величине базой США и международной коалиции в стране. Вместе с тем провинция Кандагар являлась колыбелью движения "Талибан"*, и в последние месяцы здесь наблюдались интенсивные бои между талибами* и афганскими правительственными силами.

14 апреля американский президент Джо Байден заявил, что США выполнили свою миссию в Афганистане и приступят в мае к упорядоченному выводу американского контингента. Президент отметил, что процесс вывода войск будет осуществляться упорядоченно и при полной координации с союзниками, которые в настоящее время имеют больше сил в Афганистане, чем США. Планируется, что процесс вывода войск и их союзников по НАТО из Афганистана завершится до 11 сентября 2021 года.

По словам президента, он считал, что американское присутствие в Афганистане должно быть обусловлено лишь тем, чтобы он "не использовался в качестве базы, с которой можно было бы вновь совершать нападения на нашу родину". "Мы добились этого, мы достигли этой цели", - подчеркнул Байден. При этом он предостерег боевиков движения "Талибан"* от атак на американских военнослужащих во время процесса вывода войск. Он добавил, что в случае таких нападений США "будут защищать себя и своих партнеров всеми имеющимися способами".

Также Байден пообещал, что США продолжат поддерживать власти Афганистана, в том числе в сфере ведения переговоров по политическому урегулированию вооруженного конфликта. Вслед за Байденом о грядущем выводе войск из Афганистана заявили и представители НАТО.

Война в Афганистане, в которую входит серия вооруженных конфликтов, продолжается с 1970-х годов. Последний, на данный момент, этап противостояния начался в 2015 году, после вывода основной части войск НАТО из Афганистана.

Войска США вошли в Афганистан около 20 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории. За время конфликта, по данным американских СМИ, в Афганистане погибли более 2,4 тыс. американских военных, на боевые действия были потрачены триллионы долларов. Кроме того, было убито 100 тысяч жителей Афганистана. Основными противниками США с начала ввода войск было движение "Талибан"*, в то время контролировавшее страну.

При Джордже Буше-младшем в Афганистане было размещено около 30 тыс. американских военнослужащих, его преемник Барак Обама несколько раз увеличивал контингент на примерно 17 тыс., затем еще на 4 тыс. человек. После пересмотра политического курса, в декабре 2009 года Обама объявил об отправке еще 30 тыс. военных. Согласно данным американских СМИ, пик пришелся на 2011 год, тогда в Афганистане находилось более 100 тыс. военных. Военное командование США надеялось на то, что увеличив численность контингента, сможет окончательно сломить сопротивление талибов*.

Постепенный вывод начался в 2011 году, сначала страну покинули около 650 военных. В 2012 году Афганистан покинули 23 тыс. Планы США предполагали, что после 2014 года в Афганистане должен остаться контингент в не более чем 10 тыс. человек.

В 2017 году Пентагон опубликовал данные о том, что американских военных размещено в Афганистане больше, чем объявили это ранее - около 11 тыс., а не 8,4 тыс. В сентябре 2017 года президент США Дональд Трамп начал процесс возвращения и этих военнослужащих на родину.

29 февраля 2020 года США и "Талибан"* заключили соглашение, призванное запустить мирный процесс в Афганистане. По условиям соглашения, талибы*, в частности, обязалась не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников. США обязались вывести войска за 14 месяцев, если талибы* будут соблюдать достигнутые договоренности.

В январе этого года Пентагон объявил, что лишь 2,5 тыс. американских военных находятся в Афганистане, что стало самым маленьким показателем с 2001 года. Администрация Трампа планировала, что все американские военнослужащие вернутся в США в мае 2021 года. Однако после прихода к власти Джо Байдена ситуация изменилась.

В феврале 2021 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана. Позднее председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что в настоящее время администрация Байдена изучает возможности договоренностей с движением "Талибан"* о продлении срока пребывания американских войск в Афганистане. В итоге Байден решил вывести войска до 11 сентября - чуть позже, чем намеревался сделать это Трамп.

Наблюдатели отмечают, что решение о выводе войск многими может быть воспринято как своего рода признание со стороны США поражения в Афганистане. В последние месяцы сообщалось об усилении позиций боевиков-талибов* в стране, о постепенном переходе под их контроль нескольких округов.

В ситуации, когда США покинут афганскую территорию, остро встанет вопрос о том, смогут ли Кабул и талибы* урегулировать конфликт, или же "Талибан"* попытается силой захватить власть. При этом, по мнению западных экспертов, даже при "мирном" сценарии у талибов* появится возможность не только участвовать в политической жизни страны, но и взять власть в свои руки.

Переговоры о политическом урегулировании афганского конфликта, тем временем, столкнулись с трудностями: талибы* объявили, что не будут участвовать в конференциях по этому вопросу до тех пор, пока все иностранные войска не покинут Афганистан.