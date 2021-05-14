Эмманюэль Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении

Jacques Paquier / flickr.com Никол Пашинян позже заявил, что азербайджанские военные нарушили государственную границу в районе озера Севлич, которое расположено между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного вывода войск Азербайджана с территории Армении, говорится в коммюнике Елисейского дворца. Его цитирует РИА "Новости".

"Президент Республики напомнил о приверженности Франции территориальной целостности Армении и подчеркнул необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с территории Армении", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Аналогичное сообщение на армянском языке появилось на страничке президента Франции в Facebook. "Азербайджанские войска проникли на армянскую территорию. Они должны незамедлительно вернуться назад", - написал Макрон. Он добавил, что Франция поддерживала и будет поддерживать армянский народ.

Франция рассчитывает на урегулирование ситуации на границе для восстановления стабильности и безопасности в этом регионе через Совет безопасности ООН.

Ранее армянское министерство обороны сообщило, что в среду азербайджанские вооруженные силы под предлогом "уточнения границ" попытались провести определенные работы на одном из приграничных участков Сюникской области Армении. При этом в ведомстве не пояснили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные.

Никол Пашинян позже заявил, что азербайджанские военные нарушили государственную границу в районе озера Севлич, которое расположено между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана.

По словам и.о. премьера, азербайджанские военные "пытались обосновать свои действия какими-то картами, которые являются выдуманными и фальшивыми". Он обвинил Баку в посягательстве на территорию Армении и решил обратиться в ОДКБ (Организацию договора о коллективной безопасности), передает РБК. Как заявил Пашинян, в стране находятся около 250 военнослужащих Азербайджана.

В МИД Азербайджана назвали неадекватной реакцию Армении. "Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, находящихся на границе с Арменией, идет процесс размещения пограничных сил Азербайджана. Этот процесс носит обычный режим и осуществляется систематически", - говорится в заявлении ведомства.

Министерство также заявило что передвижение азербайджанских войск происходит на позициях, принадлежащих Азербайджану. Там добавили, что с 12 мая пограничники двух стран ведут переговоры о нормализации ситуации на границе.

Ситуацию на границе обсудили в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. В четверг армянское Минобороны заявило, что азербайджанские ВС попытались продвинуть свои посты на участках городов Варденис и Сисиан на юге Армении.

Сюникская область граничит в том числе с районами Нагорного Карабаха, которые были заняты азербайджанской армией во время вооруженного конфликта в конце 2020 года. В начале мая Пашинян сообщил, что там созданы два опорных пункта 102-й российской военной базы. По его словам, защиту всех границ республики осуществляет армяно-российская совместная группировка войск.