Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - сообщили в Кремле. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договоренность о котором была достигнута 10 октября в Москве, добавили в пресс-службе.

Также Владимир Путин выразил Тайипу Эрдогану серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона. "Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция как член Минской группы ОБСЕ внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - говорится в сообщении.

С российской стороны также была "высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта".

Путин и Эрдоган договорились о дальнейших регулярных контактах по дипломатическим и военным каналам.

В Кремле добавили, что при обмене лидеров двух стран мнениями по сирийской и ливийской проблематике был "отмечен эффективный характер координации России и Турции на этих направлениях, которая способствует стабилизации обстановки и продвижению на политико-дипломатическом треке".

Стороны "отфиксировали обоюдную заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин".

Напомним, в результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11:00 мск 10 октября в гуманитарных целях (для обмена пленными и телами погибших). Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах и продолжении боевых действий.

Азербайджан в этом конфликте пользуется поддержкой Турции. Это вызывает беспокойство Вашингтона. "Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе", - сказал в среду госсекретарь США Майкл Помпео.