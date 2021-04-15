Джо Байден

Official White House Photo by Adam Schultz / Flickr

Президент США Джо Байден в ходе недавнего телефонного разговора предупредил российского лидера Владимира Путина о неизбежности санкций, сообщает корреспондент телеканала CNN Кейтлан Коллинз со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации, передает "Интерфакс".

"Президент Байден сказал президенту Путину во время их телефонного разговора на этой неделе, что санкции неизбежны, говорит высокопоставленный представитель администрации, уточняя, что Кремль не ответил на приглашение США на саммит в третьей стране", - написала Коллинз в Twitter.

Агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника отмечает, что США пытаются избежать дальнейшего обострения отношений с Россией. Источник также заявил, что некоторые действия Вашингтона против России "останутся внешне незаметными", и отметил, что саммит с участием Путина и Байдена был бы необходим, чтобы определить "стабильные" дальнейшие шаги.

Напомним, во вторник, 13 апреля, Байден в разговоре по телефону предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с ответом спешить не будет.

В четверг власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать 10 сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне, среди которых, по данным Белого дома, есть сотрудники спецслужб, сказано в обнародованном в четверг заявлении Белого дома.

Минфин СШАтакже объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга. Американским финансовым организациям запрещается участвовать в размещении на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центробанком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ, а также предоставлять этим структурам ссуды в рублях и другой валюте. При необходимости санкции в отношении российского госдолга могут быть расширены, отмечается в сообщении.

Кроме того, введены блокирующие санкции против шести технологических компаний, связанных, по мнению Вашингтона, с российскими спецслужбами.

Минфин США также ввел санкции против 32 юридических и физических лиц в связи с попытками повлиять на американские президентские выборы в 2020 году и "другими актами дезинформации и вмешательства". В их числе экс-сотрудник ГРУ Денис Тюрин.

Санкции против восьми физических и юридических лиц связаны с "продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму". Ограничения против них введены в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой.