Германия выдала России участника ограблений, ущерб которых превысил 500 миллионов рублей. В РФ экстрадирован Александр Великий, участвовавший в ограблении кредитного кооператива на сумму не менее 484 млн рублей.

По версии следствия, в июле 2018 года участники преступной группы, включая Великого, переодевшись в одежду с символикой одной из российских спецслужб, под видом обыска ворвались в офис кредитного потребительского кооператива "Народный", расположенного в Москве. Они сковали наручниками сотрудников кооператива, и в течение двух часов избивали их, угрожая оружием, передает "Интерфакс".

Злоумышленники похитили имущество и деньги. Затем, переодевшись в гражданскую одежду, они скрылись с места преступления.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники преступной группы, по данным полиции, в ноябре 2013 года совершили также разбойное нападение на инкассаторов в Ленинградской области, похитив еще около 140 млн рублей.

Александр Великий скрылся от правоохранительных органов и по поручению Генпрокуратуры России был объявлен в розыск. В июле 2020 года его задержали на территории Германии. После этого Генпрокуратура ходатайствовала о выдаче Великого для привлечения к уголовной ответственности. В марте 2021 года запрос был удовлетворен.

По данным МВД, Великий обвиняется по ст. 162 ("разбой, с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере"), ст. 127 ("незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением оружия") и ст. 222 ("незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, организованной группой") УК РФ.