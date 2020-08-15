Президент Украины Владимир Зеленский осудил выдачу России задержанных в Белоруссии граждан РФ, которых белорусская сторона называла боевиками ЧВК "Вагнера". Он назвал это решение странным, некорректным и "точно неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях".

"Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины - прежде всего Украины, - демонстративно отдали третьей стороне", - написал Зеленский в Facebook.

По словам украинского президента, это "плохая история", в которой "явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий". Киев рассчитывал на "сугубо юридический и чисто объективный подход к оценке этого дела", отметил Зеленский. Запрос Генпрокуратуры Украины в Беларусь о выдаче 28 задержанных, в числе которых 9 украинских граждан, остался без ответа. На Украине их подозревают в участии в террористической организации.

Зеленский считает решение выдать "вагнеровцев" России, "мягко говоря, несправедливым" и не отвечающим духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.

"Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - заключил президент, выразив уверенность, что избежать ответственности "никто не сможет".

Из 33 задержанных в Белоруссии перед президентскими выборами россиян в РФ вернули 32 человека по ходатайству генпрокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа. Еще один гражданин России, также имеющий белорусское гражданство, остался в Беларуси.

Источник "Интерфакса" заявил, что вернувшимся не грозит уголовное или иное процессуальное преследование. По его данным, никаких условий для возвращения "вагнеровцев" Белоруссия не выдвигала: это был "жест доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что задержанные россияне якобы готовили массовые беспорядки во время выборов и отвергал все объяснения российской стороны о целях "ЧОПовцев" (в Кремле не признают существование частных военных кампаний в РФ и иное гражданство задержанных, кроме российского).