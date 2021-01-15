Марк Рютте

Mark Rutte / Twitter

Правительство Нидерландов, возглавляемое Марком Рютте, ушло в отставку на фоне скандала от которого пострадали тысячи семей, ошибочно обвиненные в мошенничестве с детскими пособиями, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Dutch News. Рютте уже представил прошение об отставкекоролю страны Виллему-Александру.

Распад коалиции из четырех партий не стал неожиданностью, особенно после решения лидера лейбористов Лодевика Ашера уйти в отставку в четверг. В середине декабря прошлого года парламентский комитет опубликовал результаты расследования, которое свидетельствует, что многие родители в Нидерландах были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий.

В документе отмечается, что ошибки были совершены в отношении как минимум 9 тыс. семей, однако на самом деле их может быть гораздо больше. Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли семьям, оказавшимся в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить полученные ранее средства обратно в государственную казну.

Ашер был министром социального обеспечения во время скандала.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте хотел остаться на своем посту и разобраться с пандемией коронавируса, но другие лидеры партий заявили, что "политические последствия" скандала неизбежны.

Очередные всеобщие выборы запланированы в Нидерландах на 17 марта. Никаких изменений в отношении даты проведения голосования не ожидается. Министры продолжат временно исполнять свои обязанности до выборов, но они не смогут принимать решения, которые нижняя и верхняя палаты парламента сочтут противоречивыми.