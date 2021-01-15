Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что поручила отставному американскому генералу Расселу Оноре расследовать обстоятельства штурма Капитолия 6 января.

"Мы должны изучить весь комплекс Капитолия в свете того, что произошло, и в связи с предстоящей инаугурацией президента. Для этого я попросила отставного генерал-лейтенанта Рассела Оноре возглавить оперативное исследование инфраструктуры безопасности, возглавить межведомственное взаимодействие, управление и контроль", - сказала она в пятницу на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, Оноре пользуется уважением и обладает опытом в решении кризисов. Генерал-лейтенант Сухопутных войск (Армии) США в отставке Рассел Оноре возглавлял в 2005 году межведомственную рабочую группу правительства, занимавшуюся ликвидацией последствий урагана "Катрина".

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро фиксирует в интернете значительно количество угроз безопасности в преддверии инаугурации Байдена.

"Прямо сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием", - сказал он, добавив, что опасается возможного насилия во время акций, запланированных не только в Вашингтоне, но и в других штатах. По его словам, сотрудники правоохранительных органов уже задержали около 100 и идентифицировали еще около 200 участников беспорядков у здания Капитолия 6 января.

Кроме того, правоохранительные органы уведомили конгресс США, что 20 января, в день инаугурации Байдена, несколько тысяч сторонников Дональда Трампа вновь собираются штурмовать Капитолий. Член палаты представителей Конор Лэмб рассказал о намерении "4 тыс. вооруженных патриотов" помешать демократам. По его словам, у участников предполагаемых беспорядков есть "правила ведения боевых действий", в связи с чем их можно считать организованной группой.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска для широкой общественности туда нет.

Репетицию инаугурации уже перенесли на понедельник, 18 января. В связи с повышением требований к безопасности была также отменена железнодорожная поездка Байдена и его команды из города Уилмингтон, штат Дэлавер, в Вашингтон. Ожидается, что для обеспечения безопасности во время самой церемонии Нацгвардия направит в столицу США более 20 тыс. военнослужащих.