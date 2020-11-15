Несколько десятков человек задержаны в белорусской столице, где в воскресенье проходят несанкционированные протесты оппозиции, сообщает "Интерфакс".

Правоохранители задерживают оппозиционеров около станции метро "Пушкинская", где сосредоточено большое количество силовиков и спецтехники. Они также препятствуют протестующим, которые хотят подойти к "народному мемориалу", созданному на месте гибели в ночь на 11 августа во время акций протеста в районе станции "Пушкинская" минчанина Александра Тарайковского.Туда подъехали несколько автозаков и автобусы с ОМОН. Сначала людей оттесняли от мемориала, затем начали задерживать.

Ранее сообщалось, что в преддверии несанкционированных акций в Минск сотрудниками силовых структур была введена спецтехника. В Минске сотрудники силовых структур в преддверии несанкционированных протестов оппозиции стягивают в город большое количество спецтехники и дополнительные силы из прилегающих районов. Как сообщают очевидцы, утром в воскресенье сразу на нескольких въездах в Минск были замечены несколько колонн.

По их словам, в белорусскую столицу из прилегающих районов отправлены десятки грузовиков с сотрудниками правоохранительных органов в защитной экипировке, военными, колючей проволокой, а также водометы, заградительная техника с многометровыми стальными щитами, внедорожники системы "Рубеж". В центре Минска размещаются десятки единиц бронетехники, включая БТР и бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше.

Сотрудники правоохранительных органов в камуфляже монтируют вдоль Площади Независимости и Октябрьской площади металлические ограждения, разворачивают колючую проволоку. Также оцеплены музей Великой отечественной войны, площадь Государственного флага и подходы к расположенной там же городской резиденции президента Александра Лукашенко "Дворец Независимости".

Вдоль оцепления выстроились военные в боевой экипировке. Они вооружены пистолетами и автоматами Калашникова.

В Минске перед акцией оппозиции традиционно отключили мобильный интернет, а также закрыли несколько станций метро.

Белорусская оппозиция накануне объявила о планах в воскресенье выйти на марш в районе станции Пушкинская, а оттуда по улице Орловской пройти до "площади Перемен" на улице Червякова в память о белорусах, погибших во время уличных протестов. Напомним, именно там 11 ноября произошел инцидент, участником которого был скончавшийся на следующий день Роман Бондаренко.

Драка силовиков и протестующих в районе Пушкинской pic.twitter.com/ILfShC6yqb— Onliner (@OnlinerBY) November 15, 2020

На Пушкинской применили светошумовые гранаты pic.twitter.com/3DoeZETahQ— Onliner (@OnlinerBY) November 15, 2020