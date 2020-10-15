Применение препарата ремдесивира не оказывает существенного влияния на снижение смертности у пациентов, заболевших коронавирусом COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Financial Times.

В ходе исследования эксперты ВОЗ оценивали эффективность ремдесивира и ряда других лечебных препаратов, которые получали 11 266 госпитализированных пациентов.

"Схемы лечения ремдесивиром, гидроксихлорохином, лопинавиром и интерфероном, как оказалось, оказывают мало влияния на смертность в больницах", - приводит издание выдержки из исследования. Выяснилось, что эти препараты не оказывают особого влияния на длительность госпитализации пациентов.

В начале мая в США разрешили использовать ремдесивир в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, затем его применение одобрили в Японии и Южной Корее. В Европейской комиссии использование ремдесивира санкционировали в начале июля.

Ремдесивир - это лекарство против COVID-19 для взрослых и подростков старше 12 лет. Его дают людям с пневмонией, которым нужна кислородная поддержка.

Оценка эффективности препарата в значительной степени основана на результатах исследования, проводившегося при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.