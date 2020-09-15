Навальный не намерен оставаться в Германии после восстановления

Навальный LIVE / YouTube Москва по-прежнему отрицает все обвинения в причастности к покушению. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения"

Пресс-служба Президента России

Алексей Навальный выступил против сотрудничества с российскими властями, которые предложили Германии провести совместное расследование его отравления. Об этом Навальный сказал во время визита сотрудника прокуратуры, пишет New York Times со ссылкой на источник в спецслужбах Германии.

По словам собеседника газеты, Навальный при этом добавил, что после восстановления не собирается остаться в Германии. "Он полностью осознает свое состояние и полностью сознает, что произошло <...> Он хочет вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свое дело", - приводит New York Times слова своего источника.

Накануне стало известно, что выводы об отравлении Навального ядами группы "Новичок" были подтверждены в независимых лабораториях Франции и Швеции. Ранее правительство Германии обратилось к этим странам с просьбой о проведении независимого обзора доказательств на основе анализов, взятых у Навального.

Результаты этого обзора, проведенного специальными лабораториями двух стран, подтверждают доказательства из Германии. "Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло", - заявили в федеральном правительстве Германии, подчеркнув, что находятся в тесном контакте с европейскими партнерами и намерены обсудить дальнейшие шаги в связи с этим инцидентом.

Эксперты полагают, что Навальный был отравлен новой химической разработкой российских спецслужб. Веществом, относящимся к химоружию типа "Новичок", предположительно отравили чай или нанесли его на чашку, в которой напиток подали оппозиционеру. Остатки этого вещества были найдены учеными на руках самого Алексея Навального, а также на горлышке пластиковой бутылки, из которой он пил воду.

По данным газеты Die Zeit, в правительстве ФРГ уже не сомневаются, что за этим отравлением стоят российские спецслужбы, получающие приказы из Кремля. Операция с использованием такого опасного и сложного в изготовлении химоружия может проводиться только спецслужбами, а произвести такое вещество можно только в специальной лаборатории.

Тем не менее российские власти по-прежнему не верят в версию с отравлением, а врачей, лечивших Навального в Омске, предположительно сбили с толку симптомы, не укладывающиеся в картину отравления данным веществом. При этом эксперты отмечают, что "классическая" картина отравления в реальности может быть гораздо более разнообразной, чем принято считать, и может не включать в себя даже сильное сокращение зрачка. А отсутствие бронхоспазма также вполне ожидаемо у тех, кто получил яд не в форме вдыхаемого газа.

Москва по-прежнему отрицает все обвинения в причастности к покушению. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения".