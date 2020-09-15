Lindasky76 / DepositPhotos В Минобороны Белоруссии заявили, что готовы к силовому противостоянию с НАТО в случае необходимости

Lindasky76 / DepositPhotos

Белорусские военные готовы к ответу на военные угрозы и военной агрессии против их страны. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Министерства обороны Белоруссии.

"Среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта", - говорится в материале.

В Минобороны также напомнили об учениях НАТО "Защитник Европы - 2020", которые должны были пройти в том числе на территории Латвии, Литвы и Польши, соседствующих с Белоруссией.

"Только лишь действительно непредвиденное крупнейшее форс-мажорное обстоятельство - распространение коронавирусной инфекции - воспрепятствовало проведению данного мероприятия боевой подготовки в запланированном масштабе. Однако весьма предсказуемо, что подобное учение будет проведено у наших границ, как только это позволит эпидемиологическая ситуация в Европе", - говорится в материале.

Авторы материала обвинили Польшу и Литву в том, что они внесли свой вклад в "деструктивный процесс нагнетания напряженности" вокруг Белоруссии. "Литва по складывающемуся впечатлению идет на поводу у более сильных в политическом и экономическом плане государств и становится их "рупором". И даже в нынешних сложных условиях спокойно пошла на обострение отношений, на провокацию", - отметили белорусские военные. А руководством Украины "завуалированно высказываются сомнения" в независимости и суверенитете белорусского государства, что также говорит о недоверии между двумя странами.

"В сложившихся непростых обстоятельствах крайне важно для нас то, что мы не остались одни. Поддержка, оказываемая нашей стране ближайшими партнерами, а особенно нашим стратегическим союзником Российской Федерацией и "железным братом" Китайской Народной Республикой, говорит о том, что путь, избранный нашей страной, нашим народом, - правильный", - резюмировали в Минобороны Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз заявлял, что Запад пытается "отсечь Гродненскую область" от страны. По его словам, "неустоявшиеся соседи спят и видят", что регион отойдет Польше в случае развала страны. В Польше заявили, что не собираются претендовать на территории Белоруссии и нарушать ее территориальную целостность, а президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что заявления Лукашенко не имеют под собой никаких оснований и ставят целью любой ценой отвлечь внимание от внутренних проблем Белоруссии. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО внимательно следит за развитием событий в Белоруссии, но не занимается наращиванием контингента вблизи ее границ.

14 сентября президент России Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко в Сочи, пообещав, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства перед Белоруссией, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Напомним, в рамках действия договора Белоруссия может обратиться за помощью к России, если ее обороне угрожает внешняя опасность. Кроме того, в ст. 2 Договора утверждается, что государства-участники Организации могут оказывать друг другу помощь в защите суверенитета.

О создании в России силового резерва "из сотрудников правоохранительных органов" для помощи белорусскому режиму Владимир Путин заявил еще в конце августа, отметив, что об этом его попросил Александр Лукашенко. "И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - добавил президент РФ.

После встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин и Лукашенко договорились снять резерв из российских силовиков у границы с Белоруссией. Он вернется в места постоянной дислокации. То же касается российских войск, которые будут участвовать в совместных учениях 16-17 сентября. Лукашенко также подтвердил незыблемость белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.