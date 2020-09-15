Светлана Тихановская

Страна для жизни / YouTube Накануне президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Сочи, где обсуждали состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассматривали международную проблематику и ситуацию в регионе

Пресс-служба Президента России

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская опубликовала в Washington Post колонку, в которой выразила убежденность, что режим Александра Лукашенко недолговечен, и сообщила о шагах, которые оппозиция намерена сделать, чтобы приблизить его поражение. В их числе - продолжение массовых митингов, бойкот госаппарата и официальных СМИ, а также поиск поддержки со стороны мирового сообщества.

"Белорусы объединяются в беспрецедентное массовое движение за демократию. Чем упорнее диктатор Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает", - пишет Тихановская. "Этот режим - колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Нет никакого вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Однако ему это не удастся", - констатировала Тихановская.

Лукашенко направил силы безопасности против мирных демонстрантов и попытался окутать страну ложью и пропагандой с помощью журналистов из России, пишет она. Тем не менее, люди продолжают отстаивать свое право на самоуправление, настаивая на мирном характере протеста и отказываясь прибегать к насилию.

"Многие спрашивают, достаточно ли этого. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко как лидера этой страны нет будущего, и его уход из власти - лишь вопрос времени. Но пока мы должны продолжать наши действия. И мы знаем по опыту, что нужно делать", - пишет Тихановская.

Первым пунктом программы она назвала новые массовые демонстрации, которые уже стали нормой: "Государственная пропаганда утверждает, что они сокращаются, но каждый в Беларуси своими глазами видит, что марши становятся все многочисленнее. Они продолжатся". Кроме того, оппозиция намерена финансово поддержать местных рабочих, присоединившихся к забастовке, чтобы помочь им преодолеть шок от увольнения. Тихановская отметила, что собственную забастовку объявили ученые, учителя, некоторые государственные служащие и студенты.

Вторым пунктом Тихановская назвала бойкот госаппарата: многие частные компании перестали иметь дело с государственными банками, а бизнесмены по возможности должны отказаться от покупки продукции государственных предприятий.

В информационной сфере оппозиция намерена широко использовать социальные сети для распространения своей точки зрения, особенно в условиях, когда "государственное телевидение использует зарубежных подрядчиков для распространения лжи". Параллельно с этим оппозиция призывает к блокаде государственных СМИ, не подписываясь на них и не распространяя информацию оттуда. Вместо этого белорусов призывают самостоятельно снимать, записывать и публиковать информацию, а также поддерживать независимых журналистов и блогеров за счет финансирования и информации, а также помогать им выявлять фейковые новости и пропаганду.

Кроме того, оппозиция рекомендует ограничить сотрудничество с государственными институтами. "Проправительственные профсоюзы и государственные молодежные организации быстро теряют членов. Мы продолжим игнорировать проправительственные митинги и убеждать других сопротивляться давлению", - пишет Тихановская. Также оппозиция рекомендует фиксировать преступления и злоупотребления со стороны полиции и других военнослужащих, передавая эту информацию в правозащитные организации и СМИ. "Мы призываем международные организации помочь нам в расследовании этих преступлений", - пишет Тихановская, приветствуя решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о создании специального следственного органа, посвященного преступлениям и нарушениям прав человека в Белоруссии.

Также оппозиция намерена искать поддержки со стороны международного сообщества и призывает своих единомышленников за рубежом распространять информацию о реальном положении дел в Белоруссии как среди своих друзей, знакомых и родственников, так и среди политиков. Оппозиционеры просят правительства других стран прекратить сотрудничество с режимом и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан.

"Мы предупреждаем, что все соглашения, заключенные с нынешним незаконным режимом в Беларуси, заключаются другими странами на свой страх и риск, и мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет поддерживать такие соглашения. Мы также призываем другие страны сделать все возможное, чтобы помочь белорусам, которые были вынуждены бежать из страны в результате последних репрессий", - пишет Тихановская.

Накануне президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Сочи, где обсуждали состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассматривали международную проблематику и ситуацию в регионе. В ходе встречи Путин вновь заявил, что белорусские граждане должны сами разобраться в ситуации в своей стране, без давления извне.

Он также пообещал, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства перед Белоруссией, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ответ на это Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону и лично президента России за поддержку в поствыборный период.

Путин также заявил, что считает начатую в Белоруссии работу над конституционными изменениями логичной и своевременной. Кроме того, РФ предоставит Белоруссии госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов, часть которого будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств.