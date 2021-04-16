Полиция США обнародовала видеозапись, на которой правоохранитель стреляет в безоружного подростка

chicagopolice.org

Полиция Чикаго в рамках расследования в четверг опубликовала видеозапись, на которой видно, как офицер полиции выстрелил в безоружного 13-летнего подростка, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BBC News. По версии прокуратуры, погибший мальчик был вооружен, однако на видеозаписи видно, что оружия у подростка нет.

На кадрах, датированных 29 марта, видно, как полицейский преследует Адама Толедо, в то время как другой подозреваемый схвачен. Полицейский требует от подростка остановиться, но когда тот поворачивается и поднимает руки, он стреляет в него.

Отдельные кадры видеонаблюдения показывают, как подросток бросает какой-то предмет через щель в заборе, когда к нему приближается полицейский. На кадрах видно, как офицеры светят фонарем на пистолет за деревянным забором после стрельбы. Подросток не держал оружие в тот момент, когда в него стреляли.

По данным прокуратуры, подросток был с мужчиной Рубеном Романом, который стрелял из пистолета в проезжавшую машину и тем самым привлек внимание полиции. По сообщениям местных СМИ, Роман позже предстал перед судом по обвинению в незаконном применении оружия при отягчающих обстоятельствах, неосторожном обращении с огнестрельным оружием и угрозе жизни ребенка.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила, что потрясена увиденным, и призвала общественность сохранять спокойствие до тех пор, пока не будет завершено расследование. "Мы живем в городе, который травмирован долгой историей полицейского насилия и неправомерных действий", - сказала мэр. "Поэтому, хотя у нас недостаточно информации, чтобы быть судьей и присяжными в этой конкретной ситуации, безусловно, понятно, почему так много наших жителей чувствуют слишком знакомый всплеск возмущения и боли."

Семья Толедо тоже призывала к спокойствию.

11 апреля сотрудница полиции Ким Поттер застрелила темнокожего мужчину Даунта Райта в пригороде Миннеаполиса. Этот инцидент вызвал бурные протесты, поскольку город ждет результатов суда над Дереком Шовином, офицером, обвиняемым в смерти в 2020 году другого темнокожего человека, Джорджа Флойда.

Адвокат семьи Флойда назвал видеозапись гибели Адама Толедо "ужасной и травмирующей", указав, что случившееся в очередной раз свидетельствует о необходимости глубокого реформирования полиции в США.