Экс-партнер бывшего руководителя предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа Константин Килимник, подпавший в четверг под американские санкции, передавал российской разведке "чувствительную" информацию о президентской кампании в 2016 году, пояснил Минфин США.

"Во время президентской предвыборной кампании 2016 года Килимник передавал российским разведывательным службам чувствительную информацию насчет голосования (в США. - Прим. "Интерфакса") и стратегии кампании Трампа", - говорится в сообщении министерства.

Килимник оказался в числе граждан РФ, против которых американский Минфин в четверг ввел санкции. Вашингтон считает, что они причастны к кибератакам, вмешательству в выборы и к ситуации в Крыму.

Константин Килимник - один из нескольких человек, которых ФБР разыскивает за предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы 2016 года. Он был деловым партнером экс-руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пола Манафорта, передает "Интерфакс".

ФБР считает, что Килимник имел связи с российской разведкой и "оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию".

Кроме того, Килимник также был связан с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, обвиненным в госизмене и скрывшимся в России. По указанию Януковича Килимник стремился разработать план возвращения экс-президента к власти на Украине, говорится в сообщении Минфина США.

ФБР обещает выплатить вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту Килимника.