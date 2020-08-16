Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал тех, кто вышел на мирные акции у него на родине. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале "Наша Нива".

"Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан", - сказал Лещеня.

Посол отметил, что он "в шоке от историй о пытках и избиениях граждан" Белоруссии.

"Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие "БелАЗа" и "Кузнечного завода тяжелых штамповок". Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право", - отметил посол.

Это первый представитель белорусского дипломатического корпуса, выступивший с подобным публичным заявлением. Официальных комментариев МИД Белоруссии пока нет.

Игорь Лещеня является старейшим по опыту работы руководителем белорусского заграничного дипучреждения. В разные годы возглавлял посольства в Египте и Израиле. В 2002-2006 годах был помощником президента республики по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.