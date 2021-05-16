Вооруженные силы Азербайджана приступили к учениям, которые продлятся до 20 мая

Azerbaijan MOD / Twitter По данным Минобороны, в учениях основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в ходе Карабахской войны

Azerbaijan MOD / Twitter

Вооруженные силы Азербайджана приступили к учениям, которые продлятся до 20 мая, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны страны, передает ТАСС.

"В учениях под руководством министра обороны будет задействовано до 15 тыс. личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в учениях основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в ходе Карабахской войны, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

Также, кроме учений, которые продлятся до 20 мая, войска "выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов".

Накануне начались учебно-тренировочные полеты азербайджанских ВВС. По данным Минобороны, в них принимают участие боевые самолеты и беспилотники, в том числе БПЛА "Байрактар".

Согласно сообщению оборонного ведомства, в ходе тренировок летчики и операторы беспилотников выполняют задачи в ночное и дневное время. Также отрабатываются навыки воздушной разведки с определением координат наземных целей условного противника.