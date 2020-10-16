tan4ikk / DepositPhotos Швейцария расширила санкционный список против России за строительство Крымского моста

tan4ikk / DepositPhotos

Швейцария вслед за Европейским союзом внесла в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, принимавшие участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Соответствующий документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики страны (SECO).

Как следует из пояснения SECO, речь идет о "модификации" постановления правительства Швейцарии, принятого 2 апреля 2014 года, которое вводит запрет на финансовые и экспортно-импортные операции, имеющие отношение к Крыму и городу Севастополь.

В санкционный список Швейцарии с 15 октября включены замдиректора компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин и генеральный директор АО ТК "Гранд сервис экспресс" (ТК "ГСЭ") Александр Ганов. В него также внесены компания "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

Постановление швейцарского правительства от 2 апреля 2014 года модифицировалось в общей сложности 29 раз. Швейцария, не являющаяся членом Евросоюза, следует санкционной политике Брюсселя, пополняя "черный список" вслед за ЕС.

В конце сентября этого года Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) запустил процесс расширения списка индивидуальных санкций в отношении российских физлиц и компаний "за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". После решения постпредов продление санкций должен утвердить Совет Европейского союза.

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", - написал корреспондент радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк в Twitter. По его словам, формальное решение будет принято и обнародовано позднее.

В 2018 году Евросоюз ввёл санкции против шести компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Тогда в санкционный список попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", ПАО "Мостотрест", судостроительного завода "Залив", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост" и АО "ВАД"., Основателем "Стройгазмонтажа"является Аркадий Ротенберг, входящий в круг лиц, приближённых к российскому президенту. За строительство моста Ротенберг получил звание Героя Труда.

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через Керченский пролив. 15 мая 2018 года состоялась торжественная церемония его открытия , в которой принял участие президент России Владимир Путин. На следующий день открылось движение по автодорожной части моста. Крымский мост, соединяющий берега Крыма и Тамани, стал самым протяженным в Европе - его длина составляет 19 км. Пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открылось 23 декабря 2019 года, а грузовое - в конце июня текущего года.