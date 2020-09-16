Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к лидеру оппозиции и основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК Алексею Навальному, находящемуся в клинике Charite после отравления боевым нервно-паралитическим ядом семейства "Новичок". О запросе дипломатов сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Омские врачи не нашли следов яда в его организме и называли рабочим диагнозом нарушение обмена веществ. 13 дней он находился в коме.

22 августа по желанию родственников, преодолевших первоначальное сопротивление властей и медицинских функционеров, Навального доставили для лечения в клинику Charite в Берлине. Как установила лаборатория бундесвера, Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок" нового типа. 14 сентября к таким же выводам пришли эксперты из Франции и Швеции, обследовавшие Навального по просьбе правительства ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в начале сентября потребовала от российских властей расследовать отравление оппозиционного политика. К этому требованию присоединились многие европейские страны и ЕС.

Международные эксперты полагают, что Навальный был отравлен новой химической разработкой российских спецслужб. Веществом, относящимся к химоружию типа "Новичок". Предположительно, злоумышленники отравили чай или нанесли яд на чашку, в которой напиток подали оппозиционеру. Остатки этого вещества были найдены учеными на руках самого Алексея Навального, а также на горлышке пластиковой бутылки, из которой он пил воду.

По данным газеты Die Zeit, в правительстве ФРГ уже не сомневаются, что за этим отравлением стоят российские спецслужбы, получающие приказы из Кремля. Операция с использованием такого опасного и сложного в изготовлении химоружия может проводиться только спецслужбами, а произвести такое вещество можно только в специальной лаборатории.

Москва упорно отрицает все обвинения в причастности к покушению. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения". А последние запасы химоружия, как неоднократно утверждали российские официальные лица, были уничтожены еще в 2017 году в полном соответствии с международными договоренностями.

Отвергая свою причастность к отравлению Навального, российские власти одновременно создают видимость некой работы по установлению причин произошедшего. Хотя уголовное дело не заводится, а криминальный характер в инциденте с Навальным не признается, МВД намерено участвовать в следственных действиях в Германии. Для имитации расследования российские дипломаты, например, заявили о "несоответствиях" в деле Навального и задали Европарламенту 9 вопросов. А Генпрокуратура РФ запросила у Минюста Германии результаты анализов Алексея Навального.

Как пояснили власти Германии, результаты анализов проб, взятых в ФРГ у российского оппозиционера Алексея Навального, переданы в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО). Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц указала, что Берлин не видит оснований передавать эти данные напрямую России и призвала Москву предоставить информацию об инциденте, в том числе как члена ОЗХО.