Автозаки Росгвардии без номеров и маркировок движутся в сторону границы с Белоруссией. К такому выводу пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав сообщения нескольких СМИ, а также записи с фотографиями и видео в соцсетях

Paris Burns / Telegram 16 августа на YouTube были выложены еще два видео. Первое снято на трассе М-1, на нем в сторону Белоруссии движется колонна светло-серых КамАЗов. Автор видео утверждает, что внутри них "вояки сидят", хотя точных подтверждений этому нет. Второе видео снято в подмосковном районе Голицыно

Стоп-кадр видео Mediazona / YouTube

Автозаки Росгвардии без номеров и маркировок движутся в сторону границы с Белоруссией. К такому выводу пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), проанализировав сообщения нескольких СМИ, а также записи с фотографиями и видео в соцсетях.

16 августа в телеграм-канале Paris Burns были опубликованы видео с колоннами грузовиков с решетками на окнах. В описании к видео говорится, что они были сняты в Ленинградской области, а техника движется от Санкт-Петербурга на Лугу, что подтверждается геолокацией. Место съемки находится в 400 километрах от границы с Белоруссией. Как отмечает CIT, часть этих грузовиков идентичны транспорту российского ОМОНа, который обычно присутствует на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге. На машинах полностью отсутствуют маркировка и номерные знаки.

О колонне автозаков на дороге Санкт-Петербург - Псков также пишет "Фонтанка" со ссылкой на читателя. По его словам, в общей сложности ему навстречу проехали около 30-40 грузовиков. В пресс-службе Западного военного округа заявили, что эти образцы техники не стоят на вооружении войск округа.

Вечером 16 августа "Медуза" опубликовала в своем телеграм-канале фотографию и видео от читателей, на которых грузовики движутся якобы в сторону границы с Беларусью по трассе М1 в сторону Белоруссии. Похожее видео опубликовал в Twitter журналист Василий Максимов. CIT отмечает, что на видео в твите Максимова присутствуют координаты, которые указывают на развязку южнее Смоленска - в 83 километрах от границы с Белоруссии.

16 августа на YouTube были выложены еще два видео. Первое снято на трассе М-1, на нем в сторону Белоруссии движется колонна светло-серых КамАЗов. Автор видео утверждает, что внутри них "вояки сидят", хотя точных подтверждений этому нет. Второе видео снято в подмосковном районе Голицыно. Пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу с Белоруссией.

Едут в Белоруссию? На дороге Петербург - Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9— vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

15 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия "при первом же запросе" окажет всестороннюю помощь стране в случае внешних военных угроз в соответствии с договором в рамках Союзного государства и ОДКБ. По его словам, соответствующая договоренность достигнута лично с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко заявил, что его волнует наращивание вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, где проводятся военные учения НАТО. "Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", - сказал Лукашенко.

Комментариев от Кремля по поводу заявления белорусского президента тогда не последовало. В отчете о телефонном разговоре глав государств говорится, что Лукашенко проинформировал Путина о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. "С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - сообщал сайт Кремля.