Джо Байден

The White House / YouTube

Соединенные Штаты станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран и поставят больше таких препаратов, чем Россия и Китай. Это, как передает ТАСС, в понедельник пообещал американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда Америка являлась арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира", - пообещал он.

По словам Байдена, США к концу июня поставят в другие государства в общей сложности 80 млн доз препаратов от коронавирусной инфекции. "Это будет составлять 13% вакцин, произведенных США к концу июня. Будет больше вакцин, чем уже направлено к настоящему моменту какой-либо другой страной, <...> больше, чем направили Россия, Китай", - сказал он.

"Много говорят про влияние России и Китая в мире в связи с вакцинами. Мы хотим играть ведущую роль в мире за счет своих ценностей", - заявил Байден. "Мы не будем использовать свои вакцины с целью сделать так, чтобы другие страны были перед нами в долгу", - утверждал американский президент.

США намерены запустить вместе с другими "демократиями мира" дополнительные многосторонние усилия по борьбе с распространением нового коронавируса, предусматривающие в том числе расширение мощностей по производству на американской территории соответствующих вакцин за счет общих финансовых средств, рассказал Байден.

"Ожидаю, что объявлю о прогрессе в данной области на саммите Группы семи в июне в Великобритании, в котором я планирую принять участие", - заявил американский лидер.

По его словам, "преодоление этой пандемии в глобальных масштабах превышает способности какой-то отдельно взятой страны, даже Соединенных Штатов". "США продолжат производить донорские поставки излишков по мере их возникновения. Однако этого будет недостаточно", - сказал Байден.

"Нам будет необходимы прилагать совершенно новые усилия, предусматривающие работу с фармацевтическими компаниями и другими, с государствами-партнерами, чтобы значительным образом расширить запасы, сформировать, главным образом здесь, в США, того рода потенциал, который поможет побороть пандемию во всем мире, создавая рабочие места здесь и помогая спасению людей за рубежом", - убежден глава государства.

"Тем не менее, - признал он. - на это потребуется больше времени, чем на текущую работу по донорским поставкам вакцины из существующих запасов". "И мы попросим другие страны помочь покрыть часть экономической стоимости таких усилий", - подчеркнул Байден. "Но последствия будут более долгосрочными и более значимыми, - считает президент. - Реализация этого поможет нам победить пандемию".