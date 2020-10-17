В российском посольстве во Франции заявили, что жестокое убийство преподавателя 18-летним уроженцем Москвы с чеченскими корнями Абдулахом Анзоровым не имеет "никакого отношения к России", так как подозреваемый жил во Франции с семьей последние 12 лет

Фото: Fred Romero / flickr.com 47-летний преподаватель истории и географии Самюэль Пати был обезглавлен 16 октября вблизи колледжа Буа д'Ольн в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. За несколько дней до этого он в ходе курса о свободе слова продемонстрировал студентам карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo

Фото: euronews / youtube.com

В российском посольстве во Франции заявили, что жестокое убийство преподавателя 18-летним уроженцем Москвы с чеченскими корнями Абдулахом Анзоровым не имеет "никакого отношения к России", так как подозреваемый жил во Франции с семьей последние 12 лет.

"Этот человек въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте шести лет. Здесь семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году", - сообщил ТАСС глава пресс-службы российской дипмиссии Сергей Паринов. До получения ВНЖ Анзоров проживал в стране по документам родителей.

Паринов отметил, что гражданство России утрачивается с получением статуса политического беженца. Никаких контактов с посольством у Анзорова не было. "Важно не столько место рождения, а то, где он подвергся радикализации и стал на путь терроризма, который Россия всегда последовательно осуждает во всех его проявлениях", - цитирует пресс-атташе РИА "Новости".

47-летний преподаватель истории и географии Самюэль Пати был обезглавлен 16 октября вблизи колледжа Буа д'Ольн в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. За несколько дней до этого он в ходе курса о свободе слова продемонстрировал студентам карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемого убийцу застрелили полицейские.

По данным РИА "Новости", Пати вел обязательные с 2015 года во французских школах уроки нравственного и гражданского образования, задача которых - формировать чувство гражданственности, уважения, ответственности, солидарности и критическое мышление.

Пати начал преподавать в колледже Буа д'Ольн в начале этого года, а до этого работал в школе из неблагополучного района с дурной репутацией. Таким образом, у него был опыт работы с трудными подростками. По свидетельствам учеников, ходивших на занятия Пати, он любил свою работу, а карикатуры из журнала Charlie Hebdo показывал на уроках каждый год.

Ce n'était pas juste un prof! Il s'appelait Samuel Paty, il avait 47 ans, assassiné sur le sol français ce 16 octobre 2020, parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à nos enfants la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. #SamuelPaty #jesuisprof pic.twitter.com/7qFjr6woBK— FCPE MARNE (@FCPE_MARNE) October 17, 2020

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил на пресс-конференции, что убийство совершил "российский гражданин чеченской национальности", родившийся в Москве 12 марта 2002 года. 4 марта Анзоров получил от французских властей разрешение на проживание в стране до 2030 года. Он не находился в поле зрения правоохранительных служб.

По предварительным данным, убийца готовился к преступлению. Он просил учеников колледжа показать ему преподавателя истории. Сам он не был учащимся этого колледжа. Также в его телефоне нашли фотографию жертвы, сделанную до убийства, и текст искового заявления к профессору.

Рикар подтвердил, что под стражей по этому делу находятся девять человек. Двое из них сами обратились в комиссариат, сообщив, что недавно у них были контакты с подозреваемым.

Le Figaro со ссылкой на AFP сообщает, что в числе 9 задержанных - "очень активный исламистский активист Абдельхаким Сефриуи": он сопровождал отца одного из студентов, требовавшего уволить преподавателя за показ карикатуры на пророка Мухаммеда. Одна из родственниц этого мужчины, по словам Рикара, присоединилась к террористической группировке "Исламское государство"* в Сирии.

Возле колледжа, где работал Пати, возник мемориал, десятки людей пришли туда почтить его память. 18 октября в центре Парижа пройдет согласованный митинг в память о преподавателе.