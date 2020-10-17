В российском посольстве во Франции заявили, что жестокое убийство преподавателя 18-летним уроженцем Москвы с чеченскими корнями Абдулахом Анзоровым не имеет "никакого отношения к России", так как подозреваемый жил во Франции с семьей последние 12 лет 47-летний преподаватель истории и географии Самюэль Пати был обезглавлен 16 октября вблизи колледжа Буа д'Ольн в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. За несколько дней до этого он в ходе курса о свободе слова продемонстрировал студентам карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo
 
 
 
В российском посольстве во Франции заявили, что жестокое убийство преподавателя 18-летним уроженцем Москвы с чеченскими корнями Абдулахом Анзоровым не имеет "никакого отношения к России", так как подозреваемый жил во Франции с семьей последние 12 лет
Фото: Fred Romero / flickr.com
 
 
 
47-летний преподаватель истории и географии Самюэль Пати был обезглавлен 16 октября вблизи колледжа Буа д'Ольн в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. За несколько дней до этого он в ходе курса о свободе слова продемонстрировал студентам карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo
Фото: euronews / youtube.com

В российском посольстве во Франции заявили, что жестокое убийство преподавателя 18-летним уроженцем Москвы с чеченскими корнями Абдулахом Анзоровым не имеет "никакого отношения к России", так как подозреваемый жил во Франции с семьей последние 12 лет.

"Этот человек въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году, в возрасте шести лет. Здесь семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство, сам Анзоров получил собственный вид на жительство по достижении совершеннолетия в этом году", - сообщил ТАСС глава пресс-службы российской дипмиссии Сергей Паринов. До получения ВНЖ Анзоров проживал в стране по документам родителей.

Паринов отметил, что гражданство России утрачивается с получением статуса политического беженца. Никаких контактов с посольством у Анзорова не было. "Важно не столько место рождения, а то, где он подвергся радикализации и стал на путь терроризма, который Россия всегда последовательно осуждает во всех его проявлениях", - цитирует пресс-атташе РИА "Новости".

47-летний преподаватель истории и географии Самюэль Пати был обезглавлен 16 октября вблизи колледжа Буа д'Ольн в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. За несколько дней до этого он в ходе курса о свободе слова продемонстрировал студентам карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемого убийцу застрелили полицейские.

По данным РИА "Новости", Пати вел обязательные с 2015 года во французских школах уроки нравственного и гражданского образования, задача которых - формировать чувство гражданственности, уважения, ответственности, солидарности и критическое мышление.

Пати начал преподавать в колледже Буа д'Ольн в начале этого года, а до этого работал в школе из неблагополучного района с дурной репутацией. Таким образом, у него был опыт работы с трудными подростками. По свидетельствам учеников, ходивших на занятия Пати, он любил свою работу, а карикатуры из журнала Charlie Hebdo показывал на уроках каждый год.


Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил на пресс-конференции, что убийство совершил "российский гражданин чеченской национальности", родившийся в Москве 12 марта 2002 года. 4 марта Анзоров получил от французских властей разрешение на проживание в стране до 2030 года. Он не находился в поле зрения правоохранительных служб.

По предварительным данным, убийца готовился к преступлению. Он просил учеников колледжа показать ему преподавателя истории. Сам он не был учащимся этого колледжа. Также в его телефоне нашли фотографию жертвы, сделанную до убийства, и текст искового заявления к профессору.

Рикар подтвердил, что под стражей по этому делу находятся девять человек. Двое из них сами обратились в комиссариат, сообщив, что недавно у них были контакты с подозреваемым.

Le Figaro со ссылкой на AFP сообщает, что в числе 9 задержанных - "очень активный исламистский активист Абдельхаким Сефриуи": он сопровождал отца одного из студентов, требовавшего уволить преподавателя за показ карикатуры на пророка Мухаммеда. Одна из родственниц этого мужчины, по словам Рикара, присоединилась к террористической группировке "Исламское государство"* в Сирии.

Возле колледжа, где работал Пати, возник мемориал, десятки людей пришли туда почтить его память. 18 октября в центре Парижа пройдет согласованный митинг в память о преподавателе.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.