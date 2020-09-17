Александр Лукашенко выступил на женском форуме "За Беларусь"

CTVBY / YouTube Александр Лукашенко выступил на женском форуме "За Беларусь"

CTVBY / YouTube

"Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил - пол-армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - отметил президент.При этом белорусский президент, как собщает "Интерфакс", обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами "остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне".

По словам Лукашенко, сегодня "ситуация очень непростая", в которой нельзя допустить "горячую войну". "Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", - сказал белорусский президент.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия "не встанет на колени, даже если останется в одиночку".На этом же форуме президент заявил, что на президентских выборах "никакого вранья" не было и что невозможно фальсифицировать 80% голосов, которые он набрал.

По его словам, участницы женских протестов "опомнятся", женщины пишут "настоящую и непродажную историю", а "атака на Беларусь началась за два с половиной часа до закрытия участков".

Он рассказал, что омоновцы "спасли страну и сорвали блицкриг", а в СИЗО и спецприемнике на Окрестина их не было, там служат внутренние войска. Он также рассказал, что имела место попытка штурма Дворца независимости, но штурм провалился.

Президент сообщил, что Москва и Минск решили провести второй этап белорусско-российских учений "Славянское братство-2020" на территории Белоруссии из-за острой ситуации в республике. Второй этап учений он посвятил женщинам.

Ранее Белоруссия была единственной страной, которая не закрывала границы в связи с пандемией коронавируса.