Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей утверждает, что Россия не оставляет активных попыток воздействия на американский избирательный процесс, передает ТАСС.

"Я думаю, что разведсообщество сходится в том, что Россия продолжает пытаться повлиять на наши выборы, прежде всего, через то, что мы назвали бы "злонамеренное иностранное влияние" в противовес тому, что мы наблюдали в 2016 году, когда были попытки добраться до инфраструктуры выборов в киберпространстве. Мы не видим этой второй части пока в этом году или в этом цикле. Но мы точно видим активные усилия русских, направленные на то, чтобы повлиять на наши выборы", - сказал Рэй на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

"Тем не менее мы видим очень активные, очень активные усилия россиян по влиянию на наши выборы в 2020 году посредством иностранного злонамеренного влияния - социальных сетей, <...> государственных СМИ <...> и так далее - в попытке как сеять рознь, так и <...> главным образом очернить [бывшего] вице-президента Джозефа Байдена <...>", - сказал Рей.

Байден является в настоящее время кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Рэй сообщил, что ФБР "плотно работает" с федеральными и местными властями и обменивается данными с компаниями, владеющими социальными сетями, с целью блокировки аккаунтов, вызывающих подозрение. Так, по его словам, ФБР недавно поделилось информацией с Facebook и Twitter, что позволило им прикрыть ложные аккаунты, связанные с Россией.

Говоря об источниках достоверной информации в интернете, Рэй призвал пользователей обращаться к официальным сайтам, а не ориентироваться на информацию из соцсетей.

Он также отметил, что "недавно ФБР и Агентство национальной безопасности выявили сложное вредоносное программное обеспечение российской военной разведки".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году разведка США инкриминирует России. Расследованием имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. Он пришел к выводу, что сговора между властями России и победившим на президентских выборах в США в 2016 году республиканцем Дональдом Трампом не было.

Напомним, The New York Times еще в феврале писала, что Россия начала вмешиваться в ход предстоящих президентских выборов в США и якобы намерена добиться переизбрания Дональда Трампа. Спецслужбы считают, что Россия не ведет кампанию по дезинформации напрямую, а "заставляет американцев" распространять ее самим. Как именно это происходит, в материале газеты не уточнялось.

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь сенатору Берни Сандерсу, который боролся за выдвижение кандидатом в президенты от демократов, но в апреле выбыл из гонки. Телеканал CNN, в свою очередь, сообщал, что представитель разведслужб США по обеспечению безопасности выборов Шелби Пирсон преувеличила информацию разведки по поводу российского вмешательства в президентские выборы 2020 года. Три представителя национальной безопасности заявили CNN, что доказательств того, что вмешательство России направлено именно на переизбрание Трампа, нет.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Москва считает, что в связи с приближением в Соединенных Штатах новых выборов, намеченных на 3 ноября, "не подкрепленные доказательствами обвинения" с американской стороны будут только множиться.