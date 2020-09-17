Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская готовит так называемый "список Тарайковского" с именами чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в насилии над людьми в Белоруссии, сообщает Telegram-канале пресс-службы Тихановской "Пул Первой".

Готовящийся список назван в честь Александра Тарайковского, который "стал первой жертвой милицейского произвола". В него войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. "Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом "Черная книга Беларуси". Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться", - заявила Тихановская, призвав силовиков остановить насилие и перейти на сторону белорусского народа, чтобы избежать "справедливого суда и наказания".

34-летний Александр Тарайковский погиб в Минске во время протестов 10 августа. По версии МВД, он пытался бросить в силовиков взрывное устройство, но оно сработало у него в руке. После этого СМИ опубликовали несколько видео с разных ракурсов, которые ставят под сомнение эту версию.

На видео у мужчины, которого родственники опознали как Тарайковского, в руках ничего нет, зато видна вспышка от выстрела со стороны силовиков. На кадре агентства АР четко видно, что футболка Тарайковского залита кровью от груди до паха. Согласно свидетельству о смерти, он получил открытую рану грудной клетки и скончался от кровопотери.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев 16 августа допустил, что в Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия. "Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля - это не огнестрельное оружие с пулями со стальным сердечником. Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", - заявил он.

После президентских выборов в Белоруссии были задержаны более 6 тысяч человек. Как минимум 450 из них были избиты, и впоследствии рассказывали о пытках и унижениях, которым их подвергали при задержании. Волонтерский проект Probono.by, который помогает задержанным, получил с начала протестов более 1,5 тысячи обращений, но Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела в отношении сотрудников МВД и других структур, причастных к преступлениям против мирных граждан.

При этом президент Лукашенко утверждает, что при задержаниях были избиты в основном "пьяные и обкуренные урки", а травмы других были ненастоящими. В ответ на уточнение Маргариты Симоньян об избитых и задержанных журналистах, в том числе и ее канала, глава Белоруссии предложил "перевернуть эту страницу" и вернуться к этому вопросу, "когда страсти улягутся". Задержания и избиения журналистов он назвал "переборами" и "издержками", которые пришлось заплатить за то, чтобы спасти страну и стабильность в ней.