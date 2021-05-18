Силовики пришли в редакцию и к сотрудникам независимого белорусского издания Tut.by

Белорусский портал TUT.BY / ВКонтакте

Силовики пришли в офис и домой к сотрудникам белорусского независимого издания TUT.by, в том числе к главному редактору Марине Золотовой. По словам ее соседки, утром тамбурную дверь на площадку выломали.

По словам редакторов, к ним пришли сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК). Сотрудники редакции TUT.by, находившиеся в офисе, не отвечают на звонки. Двери в редакцию заклеены полиэтиленом или закрашены.

Журналисты и фотографы ряда изданий, приехавшие к офису TUT.by освещать события, перестали выходить на связь. Официальный представитель МВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила Onliner, что информации о задержаниях у офиса Tut.by в милиции нет.

Кроме того, силовики явились в региональные редакции TUT.by, офис хостинг-провайдера Hoster.by и офис автомобильного сайта Av.by. Сотрудник портала, удаленно участвовавший в утренней планерке, услышал шум и выкрики, чтобы все выключили телефоны. После этого связь пропала, участники онлайн-встречи перестали выходить на связь.

Позже Комитет госконтроля выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК РБ).

"ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ", - говорится в заявлении Комитета.

18 мая наблюдательный совет Парка высоких технологий лишил ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы. "В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере" - заявили в КГК.

Органы финансовых расследований ведомства проводят "неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности".

Соучредитель TUT.bу Кирилл Волошин сообщил, что домен портала заблокирован. Пользователи не могут получить к нему доступ даже со включенным VPN, отмечает РБК.

В Мининформе республики подтвердили блокировку интернет-ресурсов TUT.bу. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.bу. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL", - цитирует издание в своем Telegram-канале.

В Мининформе добавили, что в соответствии со ст. 38 закона о СМИ в средствах массовой информации на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию.

Портал TUT.by существует 21 год. После президентских выборов 2020 года в Белоруссии и последовавших протестов, которые издание активно освещало, министерство информации республики подало иск о признании о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by. Его регистрация была приостановлена на три месяца.

В декабре 2020 года Экономический суд Минска принял решение лишить TUT.by статуса СМИ. Решение вступило в силу в январе 2021 года. Портал продолжает работать на законных основаниях как интернет-ресурс без статуса СМИ. США и более 50 стран Евросоюза выступали в поддержку TUT.by, требуя прекратить нападки на независимое издание.