Администрация США отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя Матиаса Варнига, пишет Axios со ссылкой на два информированных источника

Vacclav / DepositPhotos Axios указывает, что такое решение пойдет вразрез с обещаниями госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанными во время слушаний по вопросу утверждения его в этой должности, о том, что он приложит все усилия для остановки проекта

State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain / Flickr

Администрация США отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя Матиаса Варнига, пишет Axios со ссылкой на два информированных источника, передает "Интерфакс".

По данным издания, Госдепартамент направит Конгрессу очередной обязательный доклад по ситуации с газопроводом, потребует ввести санкции против ряда российских судов, а также укажет, что Nord Stream 2 AG и Варниг занимаются подсанкционной деятельностью.

При этом Госдеп предложит не вводить против них санкции сейчас, ссылаясь на национальные интересы США.

Напомним, Белый дом в мае 2021 года должен представить Конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против "Северного потока 2". Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций.

Источники Axios сообщили, что в администрации США считают единственным возможным способом остановить проект, который завершен на 95% , ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Однако администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока 2".

Axios указывает, что такое решение пойдет вразрез с обещаниями госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанными во время слушаний по вопросу утверждения его в этой должности, о том, что он приложит все усилия для остановки проекта. Также, по версии Axios, складывается необычная ситуация, когда под санкции могут подпасть корабли, задействованные в строительстве "Северного потока 2", но ограничительные меры избежит компания, ответственная за проект.

Правда представитель Госдепа напомнил Axios, что администрация Байдена дала ясно понять: компании, вовлеченные в проект "Северный поток 2", могут попасть под санкции, а в США существует двухпартийный консенсус против этого проекта.

Этот консенсус состоит в том, что "Северный поток 2" - это российский геополитический проект, угрожающий энергетической безопасности Европы, и Украине, и союзникам и партнерам по восточному флангу НАТО".

В апреле Politico сообщало, что Минюст США еще в марте дал "зеленый свет" на еще два санкционных пакета, направленных против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига. Однако позже, по информации источников этого издания, разрешение на такие санкции было отозвано, так как в администрации продолжаются споры, допустимы ли такие санкции с точки зрения закона.