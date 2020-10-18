Премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу прислали письмо с угрозами и неизвестным белым порошком, сообщает балканский телеканал N1 со ссылкой на заявление возглавляемой премьером партии "Хорватское демократическое содружество".

Последняя фраза в письме была: "А для предателей одно из лекарств - "Новичок"".

Конверт пришел в штаб-квартиру партии. "Сотрудники ХДС вызвали полицию, и она забрала конверт с подозрительным содержимым для расследования", - заявили в партии премьера.

Это не первый случай, когда хорватскому премьеру угрожают. Ранее на этой неделе были задержаны двое мужчин 63 и 48 лет за угрозы Пленковичу, отмечает телеканал.

12 октября у здания правительства Хорватии в Загребе произошла стрельба. Хорватские правоохранители не исключают версию о том, что нападавший хотел совершить покушение на Пленковича.

Нападавшим оказался 22-летний Даниэл Безук, он открыл огонь по трем полицейским, один из них пострадал. Стрелка нашли мертвым, полиция сообщила, что он совершил самоубийство.