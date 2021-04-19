В бельгийский город Льеж стянута полиция после убийства чеченца курдами

DepositPhotos / Ale_Mi Инцидент, ставший причиной противостояния произошел 16 апреля, когда неизвестные в масках убили уроженца Чечни. Жертву атаковали 20-30 человек, предположительно все они были курдами

Sangar Paykhar / twitter.com

В воскресенье, 18 апреля, к бельгийскому городу Льеж были стянуты силы полиции с целью предотвращения развития вооруженного конфликта между чеченской и курдской диаспорами.

Инцидент, ставший причиной противостояния произошел 16 апреля, когда неизвестные в масках убили уроженца Чечни. Жертву атаковали 20-30 человек, предположительно все они были курдами, сообщает "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на AFP. Нападавшие были в лыжных масках и одеты в черное. При них были бейсбольные биты и огнестрельное оружие, в частности, автомат Калашникова.

Кадры инцидента, снятые очевидцами, были распространены в соцсетях. На них видно, как группа людей бежит за черным автомобилем. Когда тот останавливается, нападающие окружают его. Слышны четыре выстрела.

Affrontement mortel entre bandes tchétchènes et kurdes en pleine journée à Liège. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, qu'une société multiculturelle est avant tout une société multiconflictuelle. pic.twitter.com/aTUGCqlSBz — JulCol (@_juliencollin) April 17, 2021

Этому инциденту предшествовал конфликт, произошедший 15 апреля между чеченцем и курдом в сервисном центре. Пытаясь их разнять, получили ранения владелец и клиент центра, уточнили в местной прокуратуре.

Полиция допрашивает и проверяет личности троих курдов и 28 чеченцев. Их статус в Бельгии проверяется. Изъят по крайней мере один автомат Калашникова.

В конце марта во Франции более полутысячи человек вышли на улицы с требованием прекратить предвзятое отношение к чеченской диаспоре. Поводом для акций стало убийство 23-летнего уроженца Чечни Хамзата Лабазанова, который был застрелен 17 марта в городе Рен. Полиция назвала мотивом преступления "разборки наркоторговцев", а близкие убитого - месть дилеров за попытки Лабазанова помешать им распространять наркотики в здании, где он жил.

Летом 2020 года во французском Дижоне наркоторговцы напали на 16-летнего чеченского подростка. За этим последовали стычки, сотни членов диаспоры приехали из разных городов Франции с целью заступиться за мальчика. Некоторые СМИ и политики свели происходящее к "разборкам из-за наркобизнеса", что побудило многочисленных уроженцев Чечни подать жалобы на клевету.