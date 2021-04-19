Глава МИД Чехии, первый вице-премьер страны Ян Гамачек считает, что, выслав сотрудников российского посольства в Праге, чешская контрразведка уничтожила резидентуры СВР и ГРУ в Чехии.

"Россия выслала больше дипломатов, чем мы сотрудников разведывательных служб <...> Русские своей резкой реакцией [на высылку дипломатов] обнаруживают, насколько их задело то, что чешские силовики уничтожили резидентуры СВР и ГРУ", - заявил на брифинге Гамачек, слова которого приводит Чешское телевидение.

Гамачек заявил, что чешская сторона не планирует никаких "неожиданных шагов" при депортации своих представителей из России, и выразил надежду на то, что Россия также не пойдет на это. В дальнейшем для полноценной работы московского посольства туда будут направлены дипломаты из генеральных консульств, сейчас там работает только консульский отдел. Между тем представители бизнес-ассоциаций выразили обеспокоенность влиянием конфликта на чешские компании, торгующие с Россией.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ. Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в ходе которого погибли двое человек. К нему, как утверждали политики, причастны "офицеры российской военной разведки ГРУ". Чешская полиция сообщила, что считает предполагаемых отравителей экс-разведчика Сергея Скрипаля - Александра Петрова и Руслана Боширова - причастными к взрывам в 2014 и 2016 годах. По данным ведомства, они попали в страну с поддельными молдавским и таджикским паспортами.

В ответ на это Россия объявила персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Им предписано покинуть территорию страны до конца дня, также чешской стороне предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Сообщается, что после высылки из России 20 сотрудников посольства Чехии в нем останутся работать всего лишь 5 дипломатов.