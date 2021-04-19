На Украине началась повсеместная вакцинация прививкой Pfizer. В Минздраве утверждают, что ее эффективность - 98%

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По всей территории Украины в понедельник, 19 апреля, началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer/BioNTech.

Как сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, 16 апреля Украина получила бесплатную партию вакцины Pfizer в количестве 117 тысяч доз. По его словам, эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, сотрудники системы органов МВД: Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ГПСУ, полицейские, нацгвардейцы.

Также, по его словам, параллельно идет прививки китайской вакциной CoronaVac. Ее распределили среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО.

МРНК-вакцина от Pfizer/BioNTech под названием Comirnaty разрешена для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). На Украине эту вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

По утверждениям производителя, эффективность вакцины составляет 95%. Однако на Украине называют даже большие цифры - заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данилы Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии Наталья Виноград сообщила, что реальная эффективность вакцины против коронавируса разработки Pfizer/BioNTech составляет 98%.

Как передает УНИАН, она отметила, что Pfizer относится к новым вакцинам по технологии производства. "Все предыдущие вакцины содержат в себе антиген как основную действующую субстанцию, на которую образуются антитела у привитого человека", - отметила Виноград. Вакцина Pfizer содержит в себе "искусственно созданную матричную РНК".

"То есть это не антиген, это генетическая информация, запускающая синтез антигена у вакцинированного человека, на который образуются антитела. То есть это совершенно новый принцип в защите человека, в данном случае от SARS-Cov-2", - отметила эпидемиолог. "В начале - перед внедрением вакцины давали эффективность в 95%. Реальная эффективность в странах, которые ее используют - 98%. Она очень интенсивно используется в Израиле, США. Идет разговор о внедрении ее производства на других платформах, в том числе ЕС планирует для себя организовать производство, поскольку мощности, которые сегодня существуют, не обеспечивают реальную потребность населения", - добавила Виноград.

Эпидемиолог отметила, что у привитых этой вакциной людей наблюдаются именно те побочные эффекты, которые были указаны производителем, ничего другого нет.