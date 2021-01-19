У Bilfinger с "Северным потоком 2" было несколько контрактов, в том числе контракт на разработку систем безопасности для газопровода. Сумма этого контракта составляет 15 миллионов евро

Bilfinger / Wikipedia

Первая немецкая компания отказалась от участия в проекте "Северный поток 2" из-за опасения американских санкций. Речь идет о Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом, сообщает во вторник газета Bild.

Издание ссылается на электронную переписку предприятия. Согласно переписке, компания на прошлой неделе уведомила США о том, что планирует придерживаться норм американского закона о санкциях PEESCA и расторгает договоры и сотрудничество с "Северным потоком 2". Проектную компанию об этом представители Bilfinger уже уведомили, но "русские не прореагировали", пишет газета.

"Поэтому в Мангейме (город, в котором находится штаб-квартира Bilfinger SE. - Прим NEWSru.com) теперь опасаются, что "Северный поток 2" подаст в суд", - отмечает издание.

Сообщается, что у Bilfinger с "Северным потоком 2" было несколько контрактов, в том числе контракт на разработку систем безопасности для газопровода. Сумма этого контракта составляет 15 миллионов евро.

Администрация США давно выступает против реализации "Северного потока 2". Уже введен пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Во вторник США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока 2", сообщает Минфин США.

Также под санкции попал владелец "Фортуны" ООО "КВТ-РУС". Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества. Впрочем, это московское микропредприятие может быть номинальным владельцем. За последние месяцы "Фортуна" неоднократно меняла владельца. Эти маневры с собственностью могут быть частью многоуровневой схемы, призванной дистанцировать бывших владельцев судна от санкций и "запутать следы" до того, как санкциями займется администрация нового президента США Джо Байдена.

Информация о грядущем расширении санкций появилась в немецкой прессе днем ранее. В компании Nord Stream 2 AG журналистам сказали: "Нам известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий".

"Европейские правительства и Еврокомиссия выразили однозначное несогласие с применением США односторонних санкций против компаний, законно осуществляющих свою деятельность в ЕС, как с практикой, противоречащей международному праву и нарушающей энергетический суверенитет EC", - напомнили в проектной компании. Ее заявление приводит "Интерфакс".

Там отметили, что защищать европейские компании "от незаконных экстерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия".

"Nord Stream 2, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют глубокую заинтересованность в его завершении и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Европы", - полагают в Nord Stream 2 AG.

В санкционный список США также внесены два танкера под российским флагом ( "Sierra", ранее известный как "Sienna", и "Максим Горький") и компания "Рустанкер".

В санкционном списке указан адрес, по которому "Рустанкер" был зарегистрирован до лета прошлого года (г. Темрюк, ул. Ленина, д. 32). Актуальный же адрес компании, согласно "СПАРК-Интерфаксу" - Новороссийск, набережная им. адмирала Серебрякова, д. 79, офис 5. Учредитель компании - "Маканди Марин Инк." (Маршалловы острова).

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того, как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.