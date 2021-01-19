Марина Литвиненко запустила сбор подписей за присуждение Навальному и Пономареву Нобелевской премии мира

Настоящее Время / youtube.com

Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Марина опубликовала на сайте Change.org петицию с призывом к Норвежскому Нобелевскому комитету присудить Нобелевскую премию мира за 2021 год "двум отважным защитникам прав человека и законности в России" - Алексею Навальному и Льву Пономареву.

"Господа Навальный и Пономарев отличаются удивительным личным мужеством, ежедневно рискуя жизнью и благополучием близких в противостоянии с безжалостным преступным режимом", - говорится в петиции. Литвиненко отметила, что Навальный через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) за последние 10 лет разоблачил многочисленные случаи незаконного обогащения высших государственных чиновников.

"Он показал и доказал, что массовая коррупция в России пользуется прикрытием и поддержкой органов власти, судебной системы и государственных СМИ и по сути превратилась в фундамент политического режима", - говорится в тексте. Расследования Навального "снискали ему огромную популярность миллионов простых людей и навлекли ненависть режима, достигшую кульминации в попытке его отравления органами тайной полиции".

Лев Пономарев и его движение "За права человека", согласно петиции, помогли обнародовать и исправить "тысячи случаев бесправных арестов, пыток и осуждений по сфабрикованным обвинениям". Об эффективности и важности работы старейшего российского правозащитника "свидетельствуют недавние попытки режима заставить его замолчать, ложно обвинив в том, что он иностранный агент".

По мнению Литвиненко, Навального и Пономарева можно считать преемниками советского диссидента академика Андрея Сахарова, получившего Нобелевскую премию мира в 1975 году, а президента России Владимира Путина - преемником советских правителей.

"Сегодняшний российский режим является не менее репрессивным, антидемократическим и коррумпированным, чем правление коммунистической партии. Он в такой же степени угрожает стабильности и безопасности свободных стран", - пояснила автор петиции.

На момент написания материала инициативу Литвиненко подписали более 2 тысяч человек. Петиция была опубликована 15 января. В прошлом году Алексея Навального выдвинули на соискание Нобелевской премию мира зарубежные и российские ученые. Всего на премию мира претендовало 211 человек и 107 организаций, в итоге ее присудили Всемирной продовольственной программе ООН.