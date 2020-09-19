В Минске несколько десятков человек задержали на традиционном субботнем женском марше. Белорусский правозащитный центр "Весна" на момент написания материала сообщал о 160 задержанных, позже это число превысило 280.

Марш анонсировался в оппозиционном блоге "Страна для жизни" как "блестящий": участниц призывали одеваться в яркую одежду, блестки и писать яркие транспаранты.

Самые массовые задержания прошли около торгового центра "Айсберг", где участницы марша встали в сцепку. В числе задержанных оказалась 73-летняя активистка Нина Багинская, позже ее высадили около Советского РУВД. Она потребовала вернуть ей изъятый бело-красно-белый флаг. Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании журналистки Юлии Волчок.

Протестующих задерживали сотрудники ОМОНа и неизвестные в балаклавах и оливковой форме без опознавательных знаков. Сами они называют себя сотрудниками милиции. Автозаки были набиты до отказа, свидетельствуют фото Tut.by. Одной из женщин, которая попала в окружение силовиков, стало плохо. Ей оказали помощь и отпустили. Нескольких протестующих укрыли сотрудники студии маникюра.

По оценке "МБХ медиа", к концу марша в 17:15 силовики задержали большую часть женщин из головы колонны, которую удалось заблокировать у "Айсберга" - около 250 человек. По какому принципу выбирали задержанных - непонятно, отмечает издание. Некоторых женщин отпускали из оцепления, кому-то удалось сбежать.

Onliner пишет, что некоторые прохожие реагировали на участниц акции агрессивно, периодически случались словесные перепалки с оскорблениями. Пенсионерки спрашивали у девушек, сколько им заплатили. По оценке корреспондента издания, до начала задержаний в шествии принимали участие не менее 2 тысяч человек.

Девушек поддержала колонна байкеров, жители домов по маршруту махали участницам и вывешивали из окон бело-красно-белые флаги. В районе торгового центра "Европа" двое неизвестных в гражданском пытались задержать мотоциклистов, женщины принялись их отбивать, после чего появились люди в оливковой форме и балаклавах. Участницы марша начали скандировать им: "Пошли вон!" В итоге, по данным журналистов, там никого не задержали.

После марша люди начали собираться возле разных РУВД столицы, куда отвезли задержанных.

18 сентября в Минске прошел провластный женский форум, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко повторил свои тезисы о том, что омоновцы "спасли страну и сорвали блицкриг", а в СИЗО и спецприемнике на Окрестина, где избивали протестующих, их не было. Он также рассказал о якобы имевшей место попытке штурма Дворца независимости (тогда Лукашенко появился перед камерами с автоматом и в бронежилете), которая провалилась. Участницы женских маршей, по мнению Лукашенко, "опомнятся". Самым же громким стало заявление о том, что Белоруссия закроет границу с Польшей и Литвой и усилит границу с Украиной.