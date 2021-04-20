Дональд Трамп заявил, что США должны ладить с Россией, Китаем и КНДР, а не подталкивать эти страны к дружбе друг с другом

Trump White House Archived / Flickr.com

45-й президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что прекрасно ладил с президентом России Владимиром Путиным. "Я ему нравился, он мне нравился. И это хорошо, а не плохо", - отметил Трамп.

По его оценке, фальшивые истории, связанные с Россией, мешали вести экономические дела. "Мы могли бы заработать много денег, у них отличные природные ресурсы", - сказал он.

Экс-президент США считает, что его стране следует "ладить" с Россией и Китаем, с которым проблема заключалась в ситуации с коронавирусом, и призвал нынешние американские власти не подталкивать Россию в сторону КНР. "Мы должны вести дела с Россией, мы должны ладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию в объятия Китая", - сказал он, отметив, что нет ничего хуже, чем союз России и Китая. Но нынешняя администрация США заставляет их быть вместе, добавил Трамп.

Трамп также отметил, что нужно "ладить" и с КНДР. Бывший американский лидер напомнил, что, когда его предшественник Барак Обама занимал пост президента США, он говорил, что самая большая проблема - в том, что "будет война". "Но войны не было, мы отлично поладили. Он (лидер КНДР Ким Чен Ын) понравился мне, я понравился ему, и в этом нет ничего плохого", - сказал Трамп.