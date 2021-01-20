МИД Китая вводит санкции в отношении 28 граждан США, включая госсекретаря в администрации экс-президента Дональда Трампа Майкла Помпео. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте внешнеполитического ведомства страны.

"Китай принял решение ввести санкции против 28 человек, серьезно нарушивших суверенитет Китая и во многом ответственных за подобные шаги США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении.

"Некоторые антикитайские политики в Соединенных Штатах, исходя из своих собственных эгоистичных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, не проявляя уважения к интересам китайского и американского народов, спланировали и предприняли безумные шаги, вмешались во внутренние дела Китая, подорвали интересы КНР, оскорбили китайский народ и нанесли вред китайско-американским отношениям", - так охарактеризовали политику администрации Трампа в МИД КНР, решив свести счеты с ним и его окружением в день инаугурации Байдена, как только Трамп покинул Белый дом.

В черный список вместе с Помпео вошли глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, экс-глава Минздрава США Алекс Азар и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, отмечает ТАСС.

В заявлении отмечается, что указанным лицам, членам их семей, а также связанным с ними компаниям и организациям запрещено въезжать на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, а также вести дела в КНР. Санкции подразумевают запрет для китайских компаний и физических лиц вести дела с оказавшимися в черном списке.

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео сделал заявление, в котором охарактеризовал действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе как "геноцид" и "преступления против человечности". Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что согласен с такой оценкой. В ответ на подобное высказывание официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Помпео "выставляет себя клоуном "Судного дня" и посмешищем для всего мира".

При президенте Дональде Трампе противостояние США и Китая обострилось, отмечает РБК. В первые годы правления администрации Трампа ключевой проблемой во взаимоотношениях двух стран стала "торговая война". В Вашингтоне заявляли, что китайские производители, пользуясь открытостью американского рынка, ввозят товары в США, подрывая позиции местных производителей. При этом власти Китая поддерживают несправедливую конкуренцию, занижая курс юаня (это позволяет сделать товары более конкурентоспособными на внешних рынках), утверждают в США. В результате с 2018 года Вашингтон ввел ряд пошлин на китайские товары, КНР отвечала тем же.

Параллельно с этим США при Трампе начали активно обвинять Китай в краже технологий. С такими обвинениями, в частности, сталкивалась компания Huawei. В связи с этим с мая 2019 года китайская компания находится в американском санкционном черном списке как угроза нацбезопасности.

После начала пандемии коронавируса Дональд Трамп также неоднократно заявлял об ответственности Китая за появление и распространение инфекции. В сентябре 2020 года он даже обратился к ООН с призывом наказать КНР за возникновение COVID-19.