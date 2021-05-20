Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дал приоритет делу о суде по признанию Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*) экстремистской организацией, сообщил директор фонда Иван Жданов в прямом эфире на YouTube-канале "Навальный Live".

Как рассказал Жданов, России дали срок до 20 мая, чтобы ответить на вопросы ЕСПЧ по этому делу. ФБК* должен озвучить свою позицию до 24 мая. При этом все процедуры по делу, которые могут занимать годы, фонд прошел за месяц, отметил Иван Жданов.

Он надеется на то, что ЕСПЧ вынесет решение раньше, чем российский суд. Иван Жданов предположил, что именно из-за рассмотрения жалобы в Европейском суде затягивается дело по признанию фонда экстремистской организацией в российском суде.

"Мы считаем, что дело против Фонда борьбы с коррупцией* является фундаментальным делом, которое отделяет нас от по-настоящему массовых репрессий, - заявил Жданов. - Европейский суд по правам человека тоже понял, что это дело является одним из ключевых событий современной российской истории".

В апреле прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией* и штабы Навального экстремистскими организациями. Как объясняли в надзорном ведомстве, эти организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации "под прикрытием либеральных лозунгов". "Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - отметили в прокуратуре.

Все штабы Навального остановили свою деятельность.

17 мая должно было пройти первое заседание по делу ФБК*, но его перенесли на 9 июня.