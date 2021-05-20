Путин поручил эвакуировать из сектора Газа желающих уехать оттуда россиян и граждан СНГ

Pixabay.com Президент РФ Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа желающих уехать россиян и граждан других стран СНГ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа желающих уехать россиян и граждан других стран СНГ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств - участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, МИД РФ совместно с СВР и МЧС поручено определить сроки и формат эвакуации граждан с учетом развития обстановки в секторе Газа. Кроме того, МЧС по согласованию с МИД РФ необходимо обеспечить доставку эвакуируемых в Москву.

18 мая на выступлении перед иностранными послами Путин отметил, что "вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей". Он заявил, что Россия "считает императивом" прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, передает РИА "Новости".

14 мая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ глава государства предложил участникам "высказаться по поводу того, как складывается ситуация сейчас на Ближнем Востоке". "Имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт. Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", - заявил Путин.

Напомним, конфликт между Израилем и палестинскими группировками в Газе начался 10 мая после столкновений между арабами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме. За первые семь дней операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы.

С начала операции ЦАХАЛ атаковал в Газе более 1200 целей. В ночь на пятницу, 14 мая, Израиль осуществил крупнейшую военную операции в Газе, нацеленную на подземную инфраструктуру противника. Уничтожена сеть подземных коммуникаций ("метро") ХАМАСа, построенная после операции "Нерушимая скала" (лето 2014).

ХАМАС объявил о начале военной операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч"). 10-17 мая ХАМАС, "Исламский джихад" и другие группировки выпустили около 3400 ракет по израильской территории.

Обстрелам подвергались не только приграничные с Газой районы и города юга страны, но также Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля. Была предпринята попытка обстрела аэропорта Рамон, находящегося к северу от Эйлата.

Минздрав Газы сообщал о примерно 210 убитых и более 1400 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых - боевики террористических группировок, причастные к обстрелам, но есть жертвы и среди мирного населения.