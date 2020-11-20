Телеграм-канал Nexta, включенный в Белоруссии в список экстремистских, в последние дни опубликовал аудиозаписи голосов, похожих на голоса людей из окружения Александра Лукашенко, в том числе его пресс-секретаря Натальи Эйсмонт. Аутентичность записей не подтверждена

Архив NEWSru.com В пятницу в Минске прощались с 31-летним Романом Бондаренко, скончавшимся 12 ноября

TUT.BY. Политика / YouTube

Телеграм-канал Nexta, включенный в Белоруссии в список экстремистских, в последние дни опубликовал аудиозаписи голосов, похожих на голоса людей из окружения Александра Лукашенко, в том числе его пресс-секретаря Натальи Эйсмонт. Аутентичность записей не подтверждена, но независимые белорусские СМИ отмечают, что голоса очень похожи на голоса тех приближенных Лукашенко, о которых пишет Nexta.

На первой записи, опубликованной в среду, как утверждается, слышны голоса друга Лукашенко и главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, а также спортсмена Дмитрия Шакута. Они обсуждают последствия нападения на минчанина Романа Бондаренко вечером 11 ноября. Фамилия Бондаренко в записи не звучит, однако обстоятельства обсуждаемого инцидента совпадают с обстоятельствами нападения на Бондаренко, который умер на следующий день после избиения.

На второй записи звучат голоса, похожие на голоса того же Баскова и пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, одной из наиболее приближенных к нему чиновниц. Они, в частности, обсуждают создание "летучих отрядов" для борьбы с наглядной агитацией противников Лукашенко. В задачу этих отрядов, в частности, входит закрашивание муралов и срезание бело-красно-белых лент.

По свидетельствам очевидцев, именно участники одного из подобных отрядов впоследствии вступили в стычку с Бондаренко. Кто именно нанес ему смертельные травмы, до сих пор не известно.

Из разговора с участием женщины, похожей на Эйсмонт, следует, что именно она координировала действия таких отрядов, а также лично принимала участие в выездах и рейдах по минским дворам для борьбы с оппозицией. В записи люди, похожие на приближенных Лукашенко, в непринужденной манере, с шутками и смехом договариваются, что во время рейдов будут вооружены, а их действия прикроет руководство правоохранительных органов.

Вероятно, участники рейда имели при себе даже стрелковое оружие. "У меня есть один такой <...> с резиной", - говорит женский голос, подразумевая, возможно, травматический пистолет с резиновыми пулями. Кроме того, участники разговора планировали запастись прочим "боевым инструментом", в том числе "аэрозольчиками" и "палочками" (вероятно, баллончиками с газом и дубинками).

Опасаясь, что их могут прослушивать, предполагаемые Эйсмонт и Басков намеренно избегали произнесения некоторых слов, а планируемую акцию называли "прогулкой". "Ну ладно, прогуляемся просто вечером", - сказала женщина с голосом Эйсмонт.

"Попшикаем аэрозольчиками", - добавил со смехом человек, похожий на Баскова, называвший собеседницу "Натулей". Подробный анализ записи сделала "Хартия'97".

В пятницу в Минске прощались с 31-летним Романом Бондаренко, скончавшимся 12 ноября. Он не был политическим активистом, но был возмущен, почему неизвестные лица пришли во двор его дома и стали снимать символику. В МВД заявили, что Бондаренко погиб после того, как вступил в конфликт с "неравнодушными гражданами, которые пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства".

Реакцией на гибель Бондаренко стали массовые акции протеста в Минске и других городах, которые жестко разогнала милиция. Народный мемориал на месте нападения на него был уничтожен, отмечает радио "Свобода".

Пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт считают одной из наиболее влиятельных женщин в руководстве страны. Более того, многие оппоненты и бывшие сторонники Лукашенко возлагают на нее ответственность за "оторванность президента от реальности", о чем писала "Медуза".

Наталья Эйсмонт окончила Минский государственный музыкальный колледж, а затем - Белорусскую государственную академию искусств по специальности "актер драматического театра и кино". Некоторое время она работала в театре, а в 2006 году стала телеведущей Белтелерадиокомпании. Там же Наталья познакомилась с будущим мужем - милиционером Иваном Эйсмонтом, приглашенным на телевидение.

В 2014 году Александр Лукашенко назначил Эйсмонт своим пресс-секретарем. В 2019 году она заявила в интервью, что "диктатура - это уже наш бренд", отстаивая положительное восприятие диктатуры. По её словам, диктатура олицетворяет "порядок, дисциплину и абсолютно нормальную спокойную жизнь".

Во время массовых протестов 2020 года Эйсмонт представляла государство на встрече с бастующими сотрудниками возглавляемой ее мужем "Белтелерадиокомпании". 23 сентября Наталья Эйсмонт дезинформировала журналистов о времени начала инаугурации Лукашенко, заявив, что "ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим [о ее проведении]". Но мероприятие началось уже через 2 часа и без обещанного уведомления.

6 ноября 2020 года Наталья Эйсмонт была включена в список белорусских государственных деятелей и чиновников, в отношении которых были введены санкции ЕС. Совет Европейского Союза признал Эйсмонт ответственной за координацию медиа-деятельности президента Белоруссии, включая подготовку заявлений и организацию публичных выступлений, поддержку режима Лукашенко, в том числе в кампании репрессий и запугивания, проводимой государственным аппаратом после президентских выборов 2020 года. В частности, своими публичными заявлениями в защиту президента и критикой активистов оппозиции, а также мирных демонстрантов, сделанных после президентских выборов 2020 года, она способствовала серьезному подрыву демократии и верховенства закона в стране, полагают в ЕС.