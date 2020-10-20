Телеграм-канал / НЕХТА Live В МВД Белоруссии предупредили, что после признания экстремистским оппозиционного телеграм-канала Nexta, а также его логотипа, опубликование или перепост материалов с этого ресурса повлечет административную ответственность

Телеграм-канал / НЕХТА Live

В МВД Белоруссии предупредили, что после признания экстремистским оппозиционного телеграм-канала Nexta, а также его логотипа, опубликование или перепост материалов с этого ресурса повлечет административную ответственность.

"Отныне опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с логотипом "NEXTA" или с NEXTA-Live влечет за собой административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (ч. 2 ст. 17.11 КоАП Республики Беларусь)", - говорится в сообщении министерства, которое приводит "Интерфакс".

В ведомстве подчеркнули, что "ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения из списка экстремистских материалов".

Теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, заверили в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. Также милиционеры продолжают собирать материалы, фиксируя факты экстремизма, по другим интернет-ресурсам и телеграм-каналам для их включения в запрещенный список, пишет Tut.by.

Согласно КоАП республики, наказание по данной статье предусматривает наложение штрафа на физическое лицо в размере от десяти до пятидесяти базовых величин (с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения или без конфискации) или административный арест. На индивидуального предпринимателя налагается штраф от пятидесяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо - от ста до пятисот базовых величин. В настоящее время базовая величина в Белоруссии составляет 27 рублей (10,5 доллара).

Суд Центрального района Минска ранее во вторник признал крупнейший белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. "Решением суда Центрального района Минска 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Telegram - NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами, содержащими информационную продукцию (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности", - сообщила пресс-служба Верховного суда.

Суд усмотрел в деятельности канала признаки "организации и публичных призывов к осуществлению массовых беспорядков".

Исходя из решения суда, министерство информации Белоруссии должно включить информационный канал "NEXTA-Live" и его логотип в республиканский список экстремистских материалов, "принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте".

"Решение суда подлежит немедленному исполнению", - сообщили в Верховном суде. Там также уточнили, что гражданское дело было рассмотрено по заявлению главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

В посте пресс-секретаря МВД отмечается, что, как определили эксперты, с 9 по 11 августа в NEXTA-Live была размещена информация с признаками экстремистской деятельности (организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков).

Создателем телеграм-канала NEXTA является блогер Степан Путило (Светлов), проживающий в настоящее время в Польше. В августе на 22-летнего Степана Путило завели уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков (части 1 и 3 статьи 293 УК). Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы, пишет "Настоящее время".

Путило основал каналы Nexta и Nexta Live два года назад. В условиях ограничения интернета в стране после оглашения результатов президентских выборов СМИ Белоруссии перешли на освещение событий в Telegram. Канал Nexta является одним из самых популярных в стране и активно освещает события после выборов, сейчас у него свыше 900 тысяч подписчиков, на Nexta Live - более 1,9 миллиона.