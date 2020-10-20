США расширят санкции против российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Теперь они затронут компании, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на судах, участвующих в проекте. Это может окончательно остановить работы по укладке труб газопровода. О решении расширить санкции сообщает сайт Государственного департамента США. Аналогичные ограничения вводятся и для участников реализации проекта "Турецкий поток" и других аналогичных проектов.

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в 2019 году. Однако работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял пакет санкций против участников работ.

США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и позволит усилить политическое давление на Украину, через которую газ транспортируется в Европу сейчас. Такую же позицию разделяют Киев и несколько стран Евросоюза.

"Россия использует свои экспортные трубопроводы для создания национальной и региональной зависимости от российских энергетических поставок", - подчеркивают в Вашингтоне. Тем самым РФ "расширяет свое политическое, экономическое и военное влияние, ослабляет европейскую безопасность и вредит интересам национальной безопасности и внешней политики США".

"Эти трубопроводы также снижают энергетическую диверсификацию Европы и, следовательно, ослабляют энергетическую безопасность Европы", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идет исключительно о бизнес-проекте.

В конце прошлого года США ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, занимающихся прокладкой газопровода, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу остановила работы.

В "Газпроме" заявляли о том, что могут достроить "Северный поток - 2" самостоятельно. Возможным вариантом считается использование якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна - с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Таким требованиям отвечают "Академик Черский" и якорная баржа "Фортуна" компании МРТС.

По оценке Bloomberg, участникам проекта осталось уложить чуть более 100 километров труб. 25 сентября проект поддержал министр экономики Германии Петер Альтмайер. 17 октября министр иностранных дел страны Хайко Маас в интервью RND выразил уверенность, что проект будет доведен до конца.

Ранее сообщалось, что "Академик Черский" и другие суда находятся напротив Куршской косы недалеко от Калининграда. Судно снабжения "Финвал" приблизилось к трубоукладчику и перешло в режим проведения испытаний, а сам "Черский" пребывает в режиме ограниченной маневренности.

Недалеко от трубоукладчика стоят снабженцы "Балтийский исследователь" и "Умка" Морспасслужбы, которые уже участвовали в работах на "Северном потоке - 2". Кроме того, близ Калининграда по-прежнему находятся суда "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремет", которые, как предполагается, тоже могут участвовать в строительстве, передает РИА "Новости".

"Турецкий поток"

Газопровод "Турецкий поток" (TurkStream) напрямую соединяет газотранспортную систему Турции и России и обеспечивает поставки энергоресурсов в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Он позволит поставлять в регион до 31,5 млрд куб. м природного газа в год.

Морской участок системы состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Морской газопровод начинается у города Анапа в России и выходит через 930 км на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей во Фракии. Далее одна нитка сухопутного газопровода соединяет морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Конечная точка второй нитки - на границе Турции и ЕС, передает "Интерфакс".

Газопровод, который в Софии называют не "Турецкий поток", в "Балканский поток", протяженностью 474 км диаметром 1200 мм должен пройти от границы Турции до Сербии. Общая стоимость контракта - 1,1 млрд евро (без НДС). В настоящий момент проложено 468 километров.

Болгария своевременно ввела мощности, позволяющие ей самой получать газ "Турецкого потока" (пропускная мощность на границе с Турцией - 19,9 млрд куб. м в год), но произошла заминка (из-за споров о тендере на строительство) с расширением магистрали до Сербии. Сербия давно отчиталась о завершении строительства 403 км линейной части продолжения "Турецкого потока" на своей территории (12,88 млрд куб. м на входе и 8,6 млрд куб. м на выходе).

Если в 2020 году все срывы сроков контрактов можно списать на пандемию, то в 2019 году работы не могли начаться из-за споров между строителями. В апреле 2019 года газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" провел тендер на строительство болгарского сектора проекта. Победителем был выбран консорциум Arkad (саудовская Arkad Engineering & Construction Company и итальянская Arkad ABB S.p.A.). Но Arkad в установленный срок не представил "Булгартрансгазу" все необходимые документы, поэтому победа была присуждена второму участнику тендера - консорциуму Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB). Arkad подала жалобу на решение "Булгартрансгаза" в Комиссию по защите конкуренции. Лишь в середине сентября Высший административный суд Болгарии прекратил процедуру обжалования этой государственной закупки, и заказчик смог подписать с подрядчиком договор на проведение работ.

Национальный газотранспортный оператор Венгрии FGSZ начал подготовительные работы для начала обязательного резервирования новых газотранспортных мощностей на маршруте из Сербии в Венгрию. Начало поставок в Венгрию запланировано на вторую половину 2021 года, выход на проектную мощность - во второй половине 2022 года, сообщалось в октябрьском меморандуме "Газпрома".

Уже почти год назад в декабре 2019 года ход работ на территории Болгарии получил жесткую политическую оценку президента России Владимира Путина. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем. "Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории", - заявил Владимир Путин.

Российский лидер не скрывал своего раздражения. По его словам, "много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того как они сорвали "Южный поток" во что бы то ни стало реализовать "Турецкий". "Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивали вот такую неспешную работу. Ну, посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят.... ну, не болгары, а болгарское руководство - мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", - заверил Путин.

Тем временем Болгария при помощи США начала спешную программу диверсификации поставок газа, 100% которого она сейчас получает из России, пишет "Репортер". До конца года минимум половину от этих 3 миллиардов кубометров она должна получать от иных поставщиков. Минэнерго Болгарии в январе 2020 года официально заявило: Болгария и США имеют широкое поле сотрудничества в области сжиженного природного газа (СПГ). По словам министра энергетики Теменужки Петковой, к концу этого года 50% потребления природного газа в стране будет диверсифицировано.

В качестве альтернативы российскому топливу будет взят азербайджанский газ, получаемый по трубопроводу TANAP, а также СПГ. Также София намерена приобрести 20% в СПГ-терминале в Греции.

Охладела к "Турецкому потоку" и Турция. В настоящий момент она предпочитает закупать "голубое топливо" у дружественного ей Азербайджана, а также СПГ у иных поставщиков.