Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает концентрацию Вооруженных сил Армении около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Он считает это подготовкой к войне со стороны Еревана, причем премьер Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет различные провокации с целью эскалации карабахского конфликта.

"Армения проводит незаконное заселение. Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это - преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях - преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это - провокация, нас втягивают в провокацию", - заявил Алиев в интервью ряду азербайджанских телеканалов, текст которого опубликован на официальном сайте президента, передает "Интерфакс".

Глава государства подчеркнул, что боестолкновения в июле 2020 года на армяно-азербайджанской границе также являются следствием провокации Еревана.

Алиев назвал одной из причин июльской провокации Армении на границе желание "прозондировать, какой будет реакция их союзников в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)".

"Потому что они готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать. Наши спецслужбы работают очень эффективно. Могу сказать столько, не более", - добавил азербайджанский лидер.