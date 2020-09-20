ВСЕ ФОТО Правительство Великобритании с 28 сентября повышает до 10 тыс. фунтов стерлингов (около 13 тыс. долларов) максимальную сумму штрафа за нарушение приказа о самоизоляции, связанной с коронавирусом COVID-19

ViewApart / DepositPhotos Лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также контактировавшие с больными COVID-19 обязаны самоизолироваться

Pixabay.com Крис Уитти

Фото: scidevnet / youtube.com

Правительство Великобритании с 28 сентября повышает до 10 тыс. фунтов стерлингов (около 13 тыс. долларов) максимальную сумму штрафа за нарушение приказа о самоизоляции, связанной с коронавирусом COVID-19, сообщает BBC News.Лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также контактировавшие с больными COVID-19 обязаны самоизолироваться.

Штрафы начинаются с суммы в 1 тыс. фунтов и будут увеличиваться с каждым новым отказом придерживаться правил. Максимальный штраф будут налагать за неоднократный отказ соблюдать двухнедельный карантин теми, чьи анализы на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Такое же наказание ждет и тех, кто последовательно игнорировал предписания сотрудников программы самоизоляции Test and trace ("Тестировать и отслеживать").

Новые антивирусные меры также включают единовременную выплату поддерживающего пособия в размере 500 фунтов стерлингов лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, находящихся на самоизоляции. До 1 тыс. фунтов будет также увеличен штраф за нарушение запрета собираться компаниями свыше шести человек (сейчас штраф в десять раз меньше).

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса. При этом он заверил, что власти "держат ситуацию под контролем".

По информации главного санитарного врача страны Криса Уитти, британцы находятся на одном из последних мест в Европе по тщательности соблюдения запретов по коронавирусу.

В субботу в Великобритании было выявлено 4 422 новых случая COVID-19, 27 пациентов скончались, напоминает телерадиокорпорация. Вторые сутки подряд число заразившихся превысило отметку в четыре тысячи человек, что стало самым большим значением с восьмого мая.