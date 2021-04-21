В штате Огайо полиция застрелила 16-летнюю чернокожую девушку, которая бросилась с ножом на свою обидчицу

YWN REPORTER / twitter.com

В результате стрельбы, устроенной офицером в Колумбусе, штат Огайо, во вторник днем погибла 16-летняя темнокожая девушка Макайя Брайант. Первоначально полиция была вызвана на место происшествия в восточной части города около 16:00 по местному времени (23:00 мск) по сообщению о попытке поножовщины, сообщает "Интерфакс".

Хейзел Брайант, представившаяся тетей Макайи Брайант, сообщила, что ее племянница взяла нож, чтобы защитить себя во время драки с другими людьми по соседству. "Приехала полиция, четыре раза выстрелила в мою племянницу", - рассказала Брайант в интервью телеканалу 10TV Лейси Крисп.

На кадрах с нагрудной камеры, опубликованных полицией, видно, что страж порядка открыл огонь в сторону 16-летней Брайант, когда та бросилась с ножом на другую девушку. Пострадавшая скончалась в местной больнице, куда ее доставили в критическом состоянии.

#BREAKING: #ColumbusOhio police release body cam footage from the shooting death of 15-year-old #makiyahbryant. The video shows police shooting her seconds before she appeared to be stabbing a civilian.



pic.twitter.com/trLgT5wvC8 — YWN REPORTER (@YWNReporter) April 21, 2021

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил, что в городе во вторник "трагически скончалась молодая девушка", однако никаких подробностей он не привел. "Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты", - написал он.

Но протестующие уже начали собираться у здания полиции города, выкрикивая имя застреленной девушки.

Стрельба произошла как раз перед тем, как был оглашен приговор Дереку Шовену - экс-полицейскому Миннеаполиса по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

46-летний Флойд умер после того, как Шовен прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть. Смерть Джорджа Флойда спровоцировала массовые беспорядки в США. Во многом за них ответственны представители движения Black Lives Matter (BLM).